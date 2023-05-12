台江建庄200年 3位台江百年教育先驅者故事開展

台江建庄200年，今天起在台江文化中心舉辦許麒麟、毛連塭、辛美月3位台江重要教育者故事展，邀請老師門生故舊，撰文追思3位台江重要教育工作者的生平風範，感謝諸位老師在鹽地偏鄉播撒學習的火種，以勵後輩子弟，同時也前瞻未來台江百年教育的希望與可能。

台江建庄200年，探究社會如何可能，一是立基於內海溼地環境的生產體系，二是建構村廟社區學習系統。前者先民建庄結社最重要的經濟基礎，後者是台江16寮社區共同體生成的基石，推動識字及文化教育，培育在地漢學老師，漁火書香傳承至今。

社大台江分校表示，回觀百年前，台江先民十分重視子弟教育，聘請漢學老師在村廟進行傳統的識字文化教育，清末共有8處村廟學堂，到日治時期之後，在地讀書人及各村老大的倡議合力下，才有了安順公學校（今日安順國小）及媽祖宮公學校（今日海東國小）的創設，奠定現代教育的基礎，培育出新一代的台江教師們。兩校至今已是百年小學。

二戰以前台江許多傑出青年，大多出身台南師範學校，例如台南市第二任市長的楊請、《草地醫生》吳平城，對台江發展貢獻良多。

許麒麟老師（1929─2021）則是戰後第一代教師，他是台江海尾寮子弟，台南師範學校畢業後，回故鄉任教於海東國小，在戰後培育出許多優秀的台江子弟，例如曾任教育部國教司長、台北師範學院長的毛連塭老師。

毛連塭（1938─2005）是台江十二佃農家子弟，一生苦讀，台南師範學校畢業後返鄉任教於安佃國小，曾任台東縣、高雄市、台北市教育局長，為台江重要傑出的教育家，他也是國內推動特殊教育的先驅者。妻子鄭梅合老師則是台江十三佃子弟，台南師範學校畢業後也返鄉任教於海東國小，服務教育界38年。

辛美月老師，台南市神農街人，自師大畢業後，選擇來鄉下的安南國中任教，每天騎著摩托車奔波於城鄉之間，一生奉獻教育，帶領學生深入台江各村落旅行，探訪在地文化，培育子弟，其歷程見證著七O到八O年代的台江文化教育。

更為難得的是，台江建庄200年邀請到許麒麟老師夫人陳霞雲女士（93歲）、及毛連塭老師夫人鄭梅合女士（85歲），聯合舉辦台江百年教育故事畫展，每一幅畫敘說著教育工作者的生命史。

同時，也展出《草地醫生》吳平城為主題的「疾病與生命經驗─病苦為詩」創作，這是由和順國中同學參與台江閱讀探索課程，所完成的探索實作展。

展期從5月12日到6月12日，地點在台江文化中心二樓展示廳，歡迎台江鄉親一起來追思也感謝為教育子弟的老師們，一起為下一個台江百年教育共思未來。