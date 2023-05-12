台南觀巴「山博行線」載客量低 市府：滾動檢討

台南市政府全力拚觀光，但市議員質疑假日行駛的台灣好行觀光公車「山博行線」載客量低，市府觀光旅遊局表示，將滾動檢討，調整路線，提高搭乘率。

台南市議員林美燕今天在市議會對假日行駛的台南3條台灣好行觀光公車路線提出質疑，尤其「山博行線」載客量偏低，林美燕要求市府觀旅局檢討原因，她說，台灣好行觀光公車雖是服務性質，但也要想辦法吸引更多人搭乘。

觀旅局表示，台灣好行觀光公車僅假日行駛，但搭乘人數少，觀旅局將持續蒐集遊客建議，滾動檢討，調整路線，提高搭乘率。

「山博行線」主要串聯台南近山地區各博物館，包括南瀛天文園區、山上花園水道博物館及左鎮化石園區等景點。

觀旅局統計，台南旅宿在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中逆勢成長，去年觀光遊憩景點遊客人數1200萬人次，較前一年873萬人次成長37%，較疫情前的2019年1141萬人次，也成長5%；台南人氣景點前3名分別是國華海安商圈、安平老街、新化老街。

另外，觀光公車從去年6月至今年3月底搭乘人次，「府城巡迴線」6730人次，「安平台江線」4萬3276人次，「山博行線」1345人次。