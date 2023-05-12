國際護師節 黃偉哲感謝「臉上口罩印痕是最美麗標記」

今天是國際護師節，台南市長黃偉哲發文感謝護理師守護台南健康，也要特別感謝護理朋友們，守護台灣度過艱困的疫情期間，臉上深刻的口罩印痕，是最美麗的標記。

黃偉哲說今天是國際護師節，感謝每一位護理人員，以溫柔的力量，守護全體市民的健康。

前幾天，他到中華醫事科大，參加護理系學生的加冠典禮，在他們的眼中，看見對未來的期盼，以及為市民朋友服務的熱忱。正是這樣的熱忱，守護著台灣的安全。再一次，深深感謝每一位護理師！

台南市府今天也在樹谷園區舉行「護理嘉年華—健康城市、護理守護」的活動，由副市長趙卿惠表揚優秀的護理師，包括南瀛護理的得獎者、在職進修獎學金的得獎者，以及績優和資深的護理人員。

大台南護理師護士公會慶祝國際護師節今(12)日在台南樹谷園區舉行「護理嘉年華—健康城市、護理守護」的活動，台南市長黃偉哲發文感謝護理人員以溫柔的力量，守護全體市民的健康。趙卿惠副市長則代表出席為優秀的護理師頒獎表揚。

趙卿惠表示，走過防疫的這3年，看到站在防疫第一線的護理師們在工作崗位上戰戰兢兢，每日全副武裝的守護著台南市民，讓台南市創下全國確診率、病例數最低的紀錄。趙卿惠說，黃偉哲市長也接任了台灣健康城市聯盟的理事長，在後疫情時代，台南市將與醫護人員公私攜手、群策群力，發展健康城市，讓人民享有健康餘命，希望讓全體國民在高齡的階段也都能健康的享受生命、快樂生活。