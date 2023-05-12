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西拉雅族正名 籲中央盡速修法回復西拉雅族原住民身分

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市西拉雅族人爭取回復西拉雅族原住民身分。圖／台南市原民會提供
台南市西拉雅族人爭取回復西拉雅族原住民身分。圖／台南市原民會提供

台南市西拉雅族人向原住民族委員會申請登記為「平地原住民」的訴訟案，台北高等行政法院更一審續行審理案件後，昨天宣判，判決駁回，即西拉雅族訴訟人 119 人等敗訴，可上訴。

台南市府原民會表示，111年10月28日司法院憲法法庭判決，《原住民身分法》第2條第 2 款與憲法第 22條保障原住民身分認同權、憲法增修條文規定保障原住民族文化等意旨違憲，應於3年內修法或另定特別法。因此，不論此判決結果如何，都不影響西拉雅原住民族之認定。

台南市長黃偉哲表示，尊重台北高等行政法院以釋憲判決為依歸做出判決。感謝司法機關以思考憲法的真諦、思考在這塊土地上，我們該如何對待彼此、各族群間該如何共處。

「西拉雅族原住民身分案」行政訴訟判決是終點，司法途徑終極的釋憲成功則是另一階段的起點，呼籲中央相關機關盡速修法，重視西拉雅族等平埔族群的原住民身分的重要性，台南市府將持續匯聚各部落族親的意見，並配合中央修法的進度，共同研擬相關政策，以因應正名後各項權利之推動。

台南市西拉雅族人爭取回復西拉雅族原住民身分。圖／台南市原民會提供
台南市西拉雅族人爭取回復西拉雅族原住民身分。圖／台南市原民會提供

原住民 西拉雅族

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