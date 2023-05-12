趁曾文水庫水位低健檢 確認設施安全與功能正常

久旱不雨，全台最大水庫的曾文水庫蓄水率僅剩6.5％，水利署南區水資源局利用枯旱低水位進行安全評估工作，確認設施安全穩定，狀況良好，確保水庫永續利用。

南水局今天發布新聞稿指出，曾文水庫是一級重要水庫，提供嘉南地區農業、工業及民生用水，也兼具防洪、發電及觀光功能；南水局利用水庫低水位，展開水利設施檢查，以確保水庫蓄水及營運安全穩定。

南水局表示，曾文水庫除年度例行性安全檢查與監測工作，每5年需辦理定期安全評估作業，檢核水庫整體安全狀況，目前正進行第6次安全評估工作，派遣潛水員下水檢查斜倚式取水塔及包裹於圓柱混凝土構造物內的防淤隧道象鼻鋼管進水口，經評估設施安全穩定，狀況良好。

南水局人員說，維持曾文水庫設施安全與功能正常，完善檢查、監測及維護工作，對南部供水至關重要；未來將秉持專業、謹慎、積極態度，辦理各項安全檢查工作，確保曾文水庫永續利用。