淨零綠生活 台塑生醫攜手雲林縣府源頭減塑

台塑生醫董事長王瑞瑜今天表示，台塑生醫近年在全台建置洗衣精、洗潔精智慧補充站，做到源頭減塑，目標設置1200站，如今雲林縣再添1站，邀請民眾實踐淨零綠生活。

雲林縣政府攜手台塑集團今天舉辦「淨零綠生活，雲林購乾淨」源頭減塑體驗記者會，透過「智慧補充站」的巧思，由雲林縣長張麗善和王瑞瑜示範自備瓶器裝填洗衣精、洗潔精，並邀請民眾一起來實踐淨零綠生活。

張麗善表示，縣府將2023年訂定為「減碳生活行動年」，鼓勵民眾從食、衣、住、行、育、樂、購等日常生活各面向選擇較低碳生活方式，共同達到「淨零綠生活」目標。

張麗善說，除了縣府各局處積極推動淨零綠生活的理念與行動外，縣府也結企業的量能，與台塑生醫合作，透過洗衣精、洗潔精的智慧補充站設立，鼓勵民眾捨棄一次性容器，自備回收的空瓶來購買高品質清潔劑，既省荷包、也減塑，一舉數得。

王瑞瑜指出，台塑生醫不到2年就在全台建置332台智慧補充站，目前持續增加當中，目標為設1200台，換算每年可減少864萬支包裝瓶，累積高度相當於4252座台北101大樓；此外每年減碳量高達1706公噸，超過28座大安森林公園的碳吸收量。

吳姓消費者說，市售的環保包仍會產生塑膠包材的垃圾，智慧補充站真的做到減塑，不過機台上並未明示洗碗精和洗衣精的製造日期和有效日期，購買時難免會擔心期限問題。