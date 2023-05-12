快訊

中職／恰總來了！執教首戰集合球員 彭政閔帶隊原則是尊重

拿百餘萬賄款…高二監主管獄中當「詐騙首腦傳令兵」 跑腿、收賄手法曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市兒童藝術教育節來了！規模盛大將推出83場次

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市2023兒童藝術教育節來了，從4月到7月陸續推出83場次活動，市長黃偉哲可預期將是前所未有的盛大規模。記者吳淑玲／攝影
台南市2023兒童藝術教育節來了，從4月到7月陸續推出83場次活動，市長黃偉哲可預期將是前所未有的盛大規模。記者吳淑玲／攝影

台南市2023兒童藝術教育節來了！以「藝起玩、賞、學、武、SHOW」五藝為主軸，到7月將陸續推出83場次活動，教育局今天在市府舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲表示，兒童藝術教育節已邁入第4年，今年是疫情解封後第1次舉辦，可預期將是前所未有的盛大規模。

市長黃偉哲表示，因疫情關係，過去3年活動力度雖小但皆未停辦，今年擴大舉辦為的就是要讓孩子的藝能教育有更多的展演空間，希望透過系列活動，呈現出孩子們多元且多才多藝的一面。

教育局長鄭新輝說，資訊科技時代更需要美感養成，為培養學生創思美學力，除平時藝術教育課程涵養外，兒童藝術教育節的系列活動，提供學生藝術創作發表空間，促進兒童視角的對話及建構學生美感知能。

教育局表示，「藝起賞-創作邀請展」活動以「兔子的藝想世界」為主題，展出12校188位國小師生計33件作品，並由南應大助理教授沈士展協助策展，其中月津國小參展作品「藝遊月津」，將漫遊月津小鎮在地文化風景，融入兒童藝術教育課程創作。

承辦「藝起賞~小黑琵兒童文學創作圖文展」學校新市國小校長李智賢說，藉由徵件及展出獲獎作品、歷屆作品輯，鼓勵南市師生從事兒童文學之創作。

「藝起SHOW」邀請111學年度全國學生創意戲劇比賽榮獲特優及優等的學校團隊，包括後壁國中懸絲偶戲、三村國小音樂舞台劇、海佃國中光影偶戲、及新興國中皮影戲跨域展演。

主場活動規畫親子同樂的「藝起賞」創意裝置藝術、「藝起玩」藝術體驗及「藝起武」動態展演，承辦學校文元國小校長李貞儀表示，主場將邀請南市優秀學校藝術團隊在麻豆區總爺藝文中心精采演出，提供孩子們發揮創意的舞台。

「藝起學」親子夏令營以「生活藝象」為主題，承辦學校新東國小校長林秋美表示，營隊課程邀集新化區大新國小、北區立人國小、安南區和順國小、南化區玉山國小、鹽水區月津國小、將軍區漚汪國小等校藝術領域教師共創產出跨域美感「藝起手作、藝起設計、藝起探索」3大主題課程。活動訊息詳見台南市兒童藝術教育節臉書粉絲專頁

台南市2023兒童藝術教育節來了，從4月到7月陸續推出83場次活動，市長黃偉哲可預期將是前所未有的盛大規模。記者吳淑玲／攝影
台南市2023兒童藝術教育節來了，從4月到7月陸續推出83場次活動，市長黃偉哲可預期將是前所未有的盛大規模。記者吳淑玲／攝影
台南市2023兒童藝術教育節來了，從4月到7月陸續推出83場次活動，市長黃偉哲可預期將是前所未有的盛大規模。記者吳淑玲／攝影
台南市2023兒童藝術教育節來了，從4月到7月陸續推出83場次活動，市長黃偉哲可預期將是前所未有的盛大規模。記者吳淑玲／攝影
台南市2023兒童藝術教育節來了，從4月到7月陸續推出83場次活動，市長黃偉哲可預期將是前所未有的盛大規模。記者吳淑玲／攝影
台南市2023兒童藝術教育節來了，從4月到7月陸續推出83場次活動，市長黃偉哲可預期將是前所未有的盛大規模。記者吳淑玲／攝影

教育局 疫情

延伸閱讀

「觀光亮點獎」票選開跑 黃偉哲呼籲大家投票支持台南

黃偉哲力推 日本前橋全國最大公路休息站將辧台南特展

影／黃偉哲擬高危險駕駛比照酒駕措施 議員：忽略政府失能

母女走斑馬線遭休旅車撞釀1死 南市擬公布高風險駕駛照片

相關新聞

台南實物銀行受贈愛心物資近6千萬 逾40萬人次受益

台南市社會局設置愛心實物銀行，4年來設立5處實體店面、9處合作分行、7處實物分站就近提供物資給付服務，累計受贈約5811...

影／台南長期沒雨竹筍大面積災損 王定宇要求盡速救濟

台南市將近兩年沒有下大雨，總面積高達3726公頃竹筍林面臨死亡威脅。立委王定宇接獲陳情邀請市政府農業局、農會、農糧署、台...

台南永康東橋社宅選址疑未溝通 惹民怨

台南目前社宅規畫7922戶，其中，國家住都中心在永康東橋安居公宅選址，議員質疑當地住戶卻不知情，且因公宅太靠近透天厝，住...

台南市兒童藝術教育節來了！規模盛大將推出83場次

台南市2023兒童藝術教育節來了！以「藝起玩、賞、學、武、SHOW」五藝為主軸，到7月將陸續推出83場次活動，教育局今天...

台南觀光客破1200萬人 山博線觀光巴士1天搭乘才5人

台南市觀旅局今天業務報告，針對目前3條假日行駛的台灣好行觀光巴士，其中山博行平均搭乘1天不到5人，88府城巡迴線平均才 ...

減少塑膠瓶 雲林縣與企業合作設置兩座智慧補充站

雲林縣政府今年啟動減碳生活行動，推動一系列淨零綠生活運動，今天攜手台塑生醫，宣布雲林縣府廣場增設兩座智慧補充站，台塑生醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦