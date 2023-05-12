台南市兒童藝術教育節來了！規模盛大將推出83場次

台南市2023兒童藝術教育節來了！以「藝起玩、賞、學、武、SHOW」五藝為主軸，到7月將陸續推出83場次活動，教育局今天在市府舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲表示，兒童藝術教育節已邁入第4年，今年是疫情解封後第1次舉辦，可預期將是前所未有的盛大規模。

市長黃偉哲表示，因疫情關係，過去3年活動力度雖小但皆未停辦，今年擴大舉辦為的就是要讓孩子的藝能教育有更多的展演空間，希望透過系列活動，呈現出孩子們多元且多才多藝的一面。

教育局長鄭新輝說，資訊科技時代更需要美感養成，為培養學生創思美學力，除平時藝術教育課程涵養外，兒童藝術教育節的系列活動，提供學生藝術創作發表空間，促進兒童視角的對話及建構學生美感知能。

教育局表示，「藝起賞-創作邀請展」活動以「兔子的藝想世界」為主題，展出12校188位國小師生計33件作品，並由南應大助理教授沈士展協助策展，其中月津國小參展作品「藝遊月津」，將漫遊月津小鎮在地文化風景，融入兒童藝術教育課程創作。

承辦「藝起賞~小黑琵兒童文學創作圖文展」學校新市國小校長李智賢說，藉由徵件及展出獲獎作品、歷屆作品輯，鼓勵南市師生從事兒童文學之創作。

「藝起SHOW」邀請111學年度全國學生創意戲劇比賽榮獲特優及優等的學校團隊，包括後壁國中懸絲偶戲、三村國小音樂舞台劇、海佃國中光影偶戲、及新興國中皮影戲跨域展演。

主場活動規畫親子同樂的「藝起賞」創意裝置藝術、「藝起玩」藝術體驗及「藝起武」動態展演，承辦學校文元國小校長李貞儀表示，主場將邀請南市優秀學校藝術團隊在麻豆區總爺藝文中心精采演出，提供孩子們發揮創意的舞台。