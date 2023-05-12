台南觀光客破1200萬人 山博線觀光巴士1天搭乘才5人

台南市觀旅局今天業務報告，針對目前3條假日行駛的台灣好行觀光巴士，其中山博行平均搭乘1天不到5人，88府城巡迴線平均才 20人，99安平台江線也才140人，議員要求檢討原因，雖是服務性質但也要想辦法將路線更吸引人搭乘；觀旅局表示，今年爭取到交通部補助921萬元，為歷年最高，會持續蒐集遊客回饋與建議，滾動檢討、調整路線，提高搭乘率。

台南旅宿在疫情中逆勢成長，去年觀光遊憩景點遊客人數達1200萬人次，較前一年的873萬人次、成長37％，比起疫情前2019年1141萬人次、也成長達5％，人氣景點前3名分別是國華海安商圈、安平老街、新化老街；但觀光公車從去年6月至今年3月底搭乘人次，88府城巡迴線為6730人次，99安平台江線為4萬3276人次，山博線才1345人次。

「山博行線」是串聯台南近山地區各博物館，包括南瀛天文園區、山上花園水道博物館及左鎮化石園區等景點，觀旅局表示，台灣好行是只有假日行駛，但坦言搭乘人數少，會持續蒐集遊客回饋與建議，滾動檢討、調整路線，先前因應疫情調整站點獲品質提升獎肯定，希望搭乘率穩定回升。

觀旅局說，博行線在去年年9月4日起增加「大內區公所」站點、今年4月9日起增加「善化轉運站」及「南科贊美酒店」2站點，使遊客轉乘更加便利，也擴大此路線旅遊範圍，並於去年台灣好行評比中，觀旅局及興南客運（山博行線）榮獲全國唯一「服務品質提升獎」。