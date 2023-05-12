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公車站牌收購持分房地廣告惹議 嘉縣擬促加警語

中央社／ 嘉義縣12日電

有民眾質疑嘉義公車站牌張貼收購持分房地等廣告，縣府涉違法讓借貸公司登廣告。嘉義縣公車處今天指出，此廣告無違法，但此廣告到期後，新廣告若有類似內容須加註警語。

嘉義縣議員何子凡告訴中央社記者，竹崎鄉一名民眾向他反映，指嘉義縣公車站牌貼著「民間借貸」公司的廣告，內容包括「收購持分房地、二胎貸款、買賣無需共有人同意」等文字，這樣的廣告有違法之虞。

對此，嘉義縣公車處長楊志雄指出，此廣告合約在明年1月到期，在法令上此廣告無違法，但縣府是公部門，這類廣告恐造成社會觀感不佳，經與縣警察局討論後，8月公車站牌廣告重新招標時，未來若有類似廣告內容將要求業者加註警語，例如「本內容請參酌，反詐騙電話號碼」等。

何子凡說，雖然法律上個人持分房地買賣是合法的，但通常會遇到「土地蟑螂」，即刻意購買小比例的持分後訴請變價分割，或從中以各種方式低價取得他人祖產，或利用資訊不對稱誘使他人高價買回，甚至需要拆屋還地，困擾既有居住的民眾。

何子凡表示，這類有道德爭議性廣告，嘉義縣府不應容許刊登在公車站牌上。

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