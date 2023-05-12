影／台南長期沒雨竹筍大面積災損 王定宇要求盡速救濟

台南市將近兩年沒有下大雨，總面積高達3726公頃竹筍林面臨死亡威脅。立委王定宇接獲陳情邀請市政府農業局、農會、農糧署、台南區農業改良場與市議員陳皇宇下午到龍崎區中坑里等地竹林勘查受損情形。部分受損嚴重、剛剛冒出土的筍子已乾枯、甚至已經開花不久就會死亡，部分生長不良，長度不到正常竹筍的5分之1。

王定宇說，雲林嘉義竹林受損，都已經獲得農政單位救濟，但乾旱更嚴重的台南卻是還沒有。只要勘查超過20%受損就會要求盡速補償、每公頃4.1萬元。他說，他剛剛跟農委會主委陳吉仲電話聯絡，要求受損竹林每公頃補助4萬1千元要盡速撥款。

台南綠竹筍產期4到10月、麻竹筍產期7到9月。主要產區面積龍崎276公頃、關廟627公頃、歸仁304公頃、南化720公頃、白河680公頃、新化328公頃、左鎮251公頃。農委會與台南市政府農業局、各區公所、農會已經進行過第一波會勘，今天是第二波勘察。