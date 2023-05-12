嘉義市議員批北港路兩側區段徵收拖延落後 妨礙入口門面發展

嘉義市議員張秀華上午質詢，批嘉市入口門面、北港路兩側區段徵收，拖延落後，至今16年還在規畫，連開發主體還搞不定，市府問卷調查地主過半同意開發，計畫啟動，地主卻感覺被騙。市府都發處長許懷群說，會朝未來全球潮流永續發展、循環經濟產業開發。

張秀華說，市長黃敏惠連任提出「西區大發展」願景，她當議員任內都會提北港路區段徵收案，因北港路是中山高嘉義交流道入口門戶，從2007年至今16年，還停留在規畫。

市府規畫開發北港路兩側210公頃土地發展產業，發出約1800份意願調查問卷，連續2天辦理徵收範圍農業區地主參與意願調查說明會，地主滿心期待，逾半地主同意開發，但當地人口不增反減，市府都發處如何說服內政部都委會同意開發。

她表示，鄰近嘉縣及雲林產業開發區布局大多完成，北港路兩側區段徵收應加快腳步，到底開發主體是什麼？有無公益、必要性？還要規畫物流、冷鏈、大眾運輸產業嗎？

都發處長許懷群說，考量雲嘉南產業廊帶生活圈發展，找出嘉市西區大發展定位，詳細分析，大眾運輸產業是不錯方向，因應未來潮流，朝永續發展、循環經濟產業做為開發主體。

北港路兩側區段徵收計畫，範圍東至世賢路；北以中央排水幹線為界；向東至高速公路嘉義交流道附近特定區計畫範圍界線；南側則至高鐵大道北側界線，約210公頃，土地有農用、住商工混合使用，9成以上農地，為因應嘉縣大埔美、馬稠後產業園區發展，推動北港路兩側區段徵收，引領嘉市西區大發展，與鄰近產業園區串聯形成產業鏈。