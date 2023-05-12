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減少塑膠瓶 雲林縣與企業合作設置兩座智慧補充站

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府與台塑生醫攜手，在縣內設置洗衣精、洗潔精補充站，台塑生醫董事長王瑞瑜示範使用方法。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府與台塑生醫攜手，在縣內設置洗衣精、洗潔精補充站，台塑生醫董事長王瑞瑜示範使用方法。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今年啟動減碳生活行動，推動一系列淨零綠生活運動，今天攜手台塑生醫，宣布雲林縣府廣場增設兩座智慧補充站，台塑生醫智慧補充站全台已有322站，每年可減少239萬個塑膠瓶，縣長張麗善呼籲民眾減少使用一次性容器，共同落實減碳生活。

台塑生醫「智慧補充站」是讓民眾自備瓶器裝填洗衣精、洗潔精來實踐綠色生活，每站平均每月減少600個塑膠瓶使用，目前全台332台補充站，每年可以減碳500噸、減少239萬個塑膠瓶。

張麗善表示，雲林縣2020年啟動聯合國永續發展指標SDGs，並將今年訂定為「減碳生活行動年」，呼應中央「淨零綠生活」政策，「淨零綠生活」是台灣2050淨零轉型12項關鍵戰略之一。

張麗善說，淨零轉型需從推動「淨零綠生活」開始，需要全民共同參與，鼓勵民眾從食、衣、住、行、育、樂、購等日常生活各面向選擇較低碳生活方式，促使民眾行為改變並養成習慣，共同達到淨零排放目標，減少使用一次性容器就是很好的開始。

台塑生醫董事長王瑞瑜說，台塑集團是很大的石化產業，成立的使命希望可以提升生活品質，但塑膠有便利性，大家卻不知道怎麼回收，讓石化產業汙名化，智慧補充站的目的是希望大家善用塑膠特性，重複使用，降低汙染也減少成本，「我們帶頭做，讓大家知道塑膠可以回收」，不要亂丟棄，希望盡快達成全台1200站目標，完成對地球的貢獻。

台塑生醫預計全台要設1200個補充站，換算每年可減少864萬支包裝瓶，累積高度相當於4,252座台北101 大樓，每年減碳量1706噸，超過28座大安森林公園的碳吸收量。

張麗善指出，綠生活轉型並非縣府單一局處即可達成，必須結合政府與企業的量能，才能有效傳達淨零綠生活的行動理念，並全面打造淨零綠生活環境。

雲林縣政府與台塑生醫攜手，在縣內設置洗衣精、洗潔精補充站，推動綠生活。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府與台塑生醫攜手，在縣內設置洗衣精、洗潔精補充站，推動綠生活。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府與台塑生醫攜手，在縣內設置洗衣精、洗潔精補充站，縣長張麗善（左）、台塑生醫董事長王瑞瑜（右）一起示範使用方法。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府與台塑生醫攜手，在縣內設置洗衣精、洗潔精補充站，縣長張麗善（左）、台塑生醫董事長王瑞瑜（右）一起示範使用方法。記者陳雅玲／攝影

減碳 張麗善 雲林

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