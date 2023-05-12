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國民黨議員指台南400主題曲推廣台獨？文化局：訴說台南美好

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南在地金曲獎臺語歌王「小黑」謝銘祐老師，以及同為臺南人的饒舌教主「大支」兩位重量級音樂人，共同譜寫臺南400主題曲〈慢慢變臺南〉。圖／市府提供
台南在地金曲獎臺語歌王「小黑」謝銘祐老師，以及同為臺南人的饒舌教主「大支」兩位重量級音樂人，共同譜寫臺南400主題曲〈慢慢變臺南〉。圖／市府提供

台南明年將舉辦台南400系列活動，去年邀請在地金曲獎台語歌王「小黑」謝銘祐，及饒舌教主「大支」2位重量級音樂人，譜寫台南400主題曲〈慢慢變台南〉，台灣基進議員李宗霖上午在議會質詢文化局長謝仕淵，指這首主題曲點閱率才2700多次，要求加強推廣；國民黨議員王家貞指不要刻意推廣台獨文化的歌曲。

謝仕淵說，謝銘佑的歌曲是在表達台南生活的平淡和美好，不會去談到上位認同的問題，是在告訴大家台南生活很美好，網路上可以都可以收聽，並沒有涉及議員所談到台獨的問題，

李宗霖說，台南400的主題曲「慢慢變台南」製作的很不錯，邀請金曲歌王謝銘祐以及大支獻唱。但是目前影音平台上只有2705次的觀看次數，顯見推廣行銷有待加強。他建議市府可以跨局處協調，在適合的活動裡撥放音樂，讓市民耳熟能詳並且感受到台南400的活動即將開始，並說他很喜歡這首歌聽完心情就很很好。

王家貞則不滿說，台南400主題曲發表後，服務處接到很多不滿的聲音，她也要表達個人最大的不滿，台南400年將「年」拿掉，是將台灣這塊土地和大陸的連結切斷，若個人的聲音若也是民意，她要留下歷史紀錄，並要求文化局不要太刻意的推廣台獨文化的歌曲。

議員黃麗招也認同，並建議要加強台南400主題曲推廣，可以在垃圾車播放，讓所有市民更更有機會聽到；謝仕淵認為不排除任何平台，訊息要有效的傳遞，也可以研究。

台南市政府去年7月發表台南400主題曲〈慢慢變台南〉，由金曲獎台語歌王謝銘祐與饒舌教主「大支」共同譜寫，將台南牛肉湯、虱目魚粥、碗粿、百年青草茶等在地美食，以及市井小民生活街景寫入歌詞，搭上懷舊風味十足的編曲和大支輕快的快嘴饒舌，以音樂呈現出道地台南風味與豐厚人情味。

議員周嘉韋說，台南400推廣很大的問題是這是什麼樣的400年？400年是流動性的400年，不是從那一年起算的400年。不是只聚焦在1624年發生了什麼事，台南這塊土地好幾千年都很重要，建城只是台南進入世界交集的一部分，文化局責無旁貸要讓台南市民知道台南400活動為何而來，建議要用文字搭配短影片，讓市民更容易了解，且要加緊腳步。

謝仕淵認同，對400年的解釋眼重要，一個是流動式的歷史，一個是強調1624年台南與世界交會，但都同意台南在 6千年前就有原住民，最近就會透過短影片，將台南400的意義說明得更清楚。

台南 議員 文化局

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