嘉市議員批社區關懷據點、老人花甲食堂數量不增反減

嘉義市議員林煒軒上午質詢，高齡化社會，各縣市加強照顧老人，但嘉市社區關懷據點、老人花甲食堂數量，卻不增反減，社工薪資低工作高壓，預防延緩失能的師資人數，衛福部統計嘉市敬陪末座。市長黃敏惠說，嘉市是長照示範城市，提供好待遇福利，讓社工穩定工作。

林煒軒說，社區關懷據點40處減少3處，剩37處，老人花甲食堂9處有4處停辦，當其他縣市積極布建，增加社區關懷據點、老人食堂，加強照顧長輩，嘉市不增反減，社工人員薪資低工作壓力大，工作人員缺乏、老化，應爭取中央資源，鏈接民間及既有社福據點團體改善，培育年輕人投入。

他表示，物價通膨，老人花甲食堂供餐營養品質不能減少，擴大照顧長輩，他要求改善社工人員薪資福利，另衛福部調查，嘉義市辦理預防延緩老化的師資只有4位，全台殿後，依人口比例，應增到數十人才對，他要求市長黃敏惠就老人照顧福利表態。

黃敏惠說，中央集權集錢，嘉義市12年前就推動高齡友善城市，成為長照示範城市，中央訂定長照法，還以嘉市做參考範例，嘉市建構長照制度標準化，會努力提供好待遇福利，讓社工穩定工作。