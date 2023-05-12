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感念藝術大師蘇世雄 因南美館這緣分林志玲將贊助畫冊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
曾獲國家工藝成就獎的陶瓷大師蘇世雄於今年5月初辭世。圖／台南市文化局提供
曾獲國家工藝成就獎的陶瓷大師蘇世雄於今年5月初辭世。圖／台南市文化局提供

出生台南市、曾獲國家工藝成就獎的陶瓷大師蘇世雄於今年5月初辭世，市議員陳怡珍今日在議會質詢中指出，蘇世雄長期推廣陶瓷教育，對台南各項美術推動與典藏審議貢獻良多。要求文化局評估提報蘇世雄大師為今年總統文化獎的人選，以彰顯蘇老師生前的奉獻與耕耘，樹立典範。對此，文化局長謝仕淵表示，若各界有共識，非常樂意來推動。

陳怡珍也指出，蘇世雄大師生前就在準備台南市美術館的策展，原先預計在今年底開展，但因遭逢辭世變故而暫停。

台南市美術館長林秋 芳說，目前持續加強深化蘇世雄在陶瓷領域的研究，預計2025年再隆重推出策展計畫，藝人林志玲已表達贊助蘇世雄老師出版畫冊的意願，以感念當時蘇世雄老師作品「絢爛南國 虹彩夢幻」作為她婚禮晚宴的主視覺。

陳怡珍表示，顧及家屬意願暫停蘇老師的策展計畫，但2025年為時過於漫長，提醒南美館務必在蘇老師辭世的今年，為其推出紀念展覽，讓各界更加認識老師在藝術上的成就。

市府文化局新聞稿指出，蘇世雄在台南市美術館籌備期間，創作出「絢爛南國 虹彩夢幻」公共藝術作品，瓷版中繪畫主題選取代表台南的鳳凰花、蘭花，周圍迴繞著清新嬌豔的蓮花、太陽花、菊花、茶花、牡丹花、繡球花、海棠花等台灣四季花卉，成為美術館開館後一大亮點，也是網美最愛的打卡熱點。蘇世雄為台南留下絢爛花磚，精妙地「傳承」與「重現」傳統老宅花磚的裝飾精神，凸顯出台南在地工藝創作特色。

蘇世雄曾在創作自述提及在台南市成長經驗：「安靜、亮麗而悠閒，幾乎每條馬路邊都種植鳳凰木，到了初夏，滿樹火豔的紅花襯著藍天白雲，那種亞熱帶的氣息，是終生難忘的記憶」；他對台南風土情感也轉化為創作元素。

蘇世雄曾獲國家工藝成就獎，陶瓷技法最大貢獻是首創「雕釉」，「雕釉」極具挑戰性，以手拉坯成型，經800℃素燒後，以自行調配釉藥，依圖案設計色彩層層上釉，再以各式工具磨出色層與形式，重新入窯，釉藥多達6、7層次，工序繁複，技術困難。除個人創作成就外，蘇世雄更長期推廣大專院校陶瓷教育工作，培育人才逾30年，對台南市各項美術推動與典藏審議貢獻良多。

台南市議員陳怡珍今日在議會質詢要求文化局提報日前辭世的陶瓷大師蘇世雄為今年總統文化獎的人選。圖／陳怡珍提供
台南市議員陳怡珍今日在議會質詢要求文化局提報日前辭世的陶瓷大師蘇世雄為今年總統文化獎的人選。圖／陳怡珍提供

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