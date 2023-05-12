感念藝術大師蘇世雄 因南美館這緣分林志玲將贊助畫冊

出生台南市、曾獲國家工藝成就獎的陶瓷大師蘇世雄於今年5月初辭世，市議員陳怡珍今日在議會質詢中指出，蘇世雄長期推廣陶瓷教育，對台南各項美術推動與典藏審議貢獻良多。要求文化局評估提報蘇世雄大師為今年總統文化獎的人選，以彰顯蘇老師生前的奉獻與耕耘，樹立典範。對此，文化局長謝仕淵表示，若各界有共識，非常樂意來推動。

陳怡珍也指出，蘇世雄大師生前就在準備台南市美術館的策展，原先預計在今年底開展，但因遭逢辭世變故而暫停。

台南市美術館長林秋 芳說，目前持續加強深化蘇世雄在陶瓷領域的研究，預計2025年再隆重推出策展計畫，藝人林志玲已表達贊助蘇世雄老師出版畫冊的意願，以感念當時蘇世雄老師作品「絢爛南國 虹彩夢幻」作為她婚禮晚宴的主視覺。

陳怡珍表示，顧及家屬意願暫停蘇老師的策展計畫，但2025年為時過於漫長，提醒南美館務必在蘇老師辭世的今年，為其推出紀念展覽，讓各界更加認識老師在藝術上的成就。

市府文化局新聞稿指出，蘇世雄在台南市美術館籌備期間，創作出「絢爛南國 虹彩夢幻」公共藝術作品，瓷版中繪畫主題選取代表台南的鳳凰花、蘭花，周圍迴繞著清新嬌豔的蓮花、太陽花、菊花、茶花、牡丹花、繡球花、海棠花等台灣四季花卉，成為美術館開館後一大亮點，也是網美最愛的打卡熱點。蘇世雄為台南留下絢爛花磚，精妙地「傳承」與「重現」傳統老宅花磚的裝飾精神，凸顯出台南在地工藝創作特色。

蘇世雄曾在創作自述提及在台南市成長經驗：「安靜、亮麗而悠閒，幾乎每條馬路邊都種植鳳凰木，到了初夏，滿樹火豔的紅花襯著藍天白雲，那種亞熱帶的氣息，是終生難忘的記憶」；他對台南風土情感也轉化為創作元素。