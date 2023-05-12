公車站牌廣告疑暗藏土地借貸風險 政府恐淪為推手

嘉義縣政府公車處委外管理的站牌商業廣告，日前竹崎鄉民發現有「民間借貸」公司打著收購持分房地，土地持分二胎借款等申貸文字，造成民眾觀感疑慮。縣議員何子凡表示，廣告用合法做掩護，縣府恐成惡行幫兇；公車處回應，8月重新招標，會要求留版面加註警語，明年1月全面改善。

陳姓民眾說，有違社會善良風俗，意圖詐騙的聯想可能，縣府的公信力被借殼誆騙，不疑有他的政府掛保證，奇怪的是縣府官員沒有任何不妥？

何子凡表示，雖法律上個人持分的買賣處分是合法，但通常會遇到「有心人士」（俗稱土地蟑螂），刻意買最小比例的持分後，訴請變價分割等巧取豪奪手段，困擾原居住民眾。

何子凡說，縣府若容許這類道德爭議性廣告，用合法做掩護，實務上，可能是趁人之危，放高利貸甚至是土地蟑螂，縣府可能就變成惡行的幫兇。

嘉義縣公車處長楊志雄指出，法令上此類廣告無違法，議員提出為何無審查機制，是因商業廣告在2017年有判例是言論自由，事前審查是違憲的，所以只能事後審查。

楊志雄表示，縣府是公部門，廣告內容造成社會觀感疑慮，與縣警察局討論後，將加上合適警語，8月重新招標會要求留版面加註警語，如「本內容請參酌，反詐騙電話號碼」，明年1月合約到期，開始實施。