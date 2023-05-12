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避免動不動就倒 嘉義市率先編防治預算揪出樹癌褐根病

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中埔研究中心防治嘉市百年樹木園褐根病逾9成，巴西橡膠樹區防治完成。 記者魯永明／攝影
中埔研究中心防治嘉市百年樹木園褐根病逾9成，巴西橡膠樹區防治完成。 記者魯永明／攝影

全球氣候變遷加遽，各國推動綠化永續，但樹癌褐根病擴散，對都市公園、道路樹木、行道樹構成極大威脅，嘉義市府去年率先編3年共2千萬元防治預算；林業試驗所中埔研究中心在防治示範區樹木園，舉辦全國講習，指導各縣市府承辦人員辨識、揪出褐根病。

根據林試所樹木醫學中心2016年重要病蟲害通報案件統計，病害佔總案件55％，褐根病就占了總通報案件的37%；中埔研究中心防治嘉市百年樹木園褐根病逾9成，巴西橡膠樹區防治完成。市府去年率先全國連編3年共2千萬元的防治費用，優先在公園、道路防治。

中埔研究中心在樹木園辦講習，內容包含樹木重大病害及褐根病生態學、養護健康管理、褐根病防治發展、林木疫情鑑定與資訊中心實務等主題，透過褐根病防治與林木疫情健康管理講習班辦理，讓縣市府、學校、公務單位與植栽從業人員，了解褐根病危害嚴重。

講習課程由林試所研究員傅春旭員、副研究員蔡景株、助理研究員莊鈴木共同主講，藉學理與戶外實務觀摩操作，提升學員林業樹木養謢專業技能，有助於將來相關業務工作之推展。

褐根病俗稱樹癌，是褐根病菌感染樹木根部、莖基部的韌皮部、形成層和周邊木質部位，造成植物根系受損。褐根病菌好發在攝氏25度，高溫高濕的環境，具傳染性，可透過孢子長距離傳播，台灣主要是透過植物傷口的接觸傳染。

當褐根病菌入侵樹木根部組織，大肆破壞，造成木材組織腐朽，堅固根變脆弱，影響根系吸收土壤養分，甚至因支撐力下降倒伏無預警倒下，可能壓壞房屋、車輛、阻礙交通，壓到行人後果不堪設想，防治移除生病的樹，處理褐根病常見做法「土壤燻蒸法」，移除病樹消毒土壤。

中埔研究中心防治嘉市百年樹木園褐根病逾9成，巴西橡膠樹區防治完成。 記者魯永明／攝影
中埔研究中心防治嘉市百年樹木園褐根病逾9成，巴西橡膠樹區防治完成。 記者魯永明／攝影
感染褐根病的樹根處菌絲面。圖／中埔研究中心提供
感染褐根病的樹根處菌絲面。圖／中埔研究中心提供
林業試驗所中埔研究中心在防治示範區樹木園，舉辦全國講習，指導各縣市府承辦人員辨識、揪出褐根病。圖／中埔研究中心提供
林業試驗所中埔研究中心在防治示範區樹木園，舉辦全國講習，指導各縣市府承辦人員辨識、揪出褐根病。圖／中埔研究中心提供
林業試驗所中埔研究中心在防治示範區樹木園，舉辦全國講習，指導各縣市府承辦人員辨識、揪出褐根病。圖／中埔研究中心提供
林業試驗所中埔研究中心在防治示範區樹木園，舉辦全國講習，指導各縣市府承辦人員辨識、揪出褐根病。圖／中埔研究中心提供

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