連接嘉縣市軍輝橋封閉改道陷交通黑暗 增多項疏導改善措施

嘉義縣市重要交通樞紐軍輝橋改建，上下游興設2座便橋，5日下午封閉改道至今1周，汽機車爭道、誤闖車道、號誌標線不清楚等交通亂象，遭用路人批評，公路總局與警方每天派警力義交疏導交通，日前會勘後，將採取增設單車停等區、人行道改善等多項措施，改善交通維護安全。

嘉市軍輝橋頭有輔仁中學、興安國小師生，每天上下學，師生通行安全，引起家長關心，日前公路總局水上工務段、市府交通處、警方及2所學校代表共同會勘，為維護師生安全，興美六路靠八掌溪堤防人行道將用護欄封閉，引導行人走靠學校人行道。

另為維護騎單車學生安全，軍輝橋改道取消機車停等區後，在興安街、興美路地面，劃設單車停等區；為避免汽車及大型車在上下游便道轉彎處，碰撞機車，將停止線往後調整；號誌、標線由警方及交通處檢討調整。

今天施工廠商將在封閉的軍輝橋頭兩端，施設圍籬，靠近嘉義市橋頭端車道將由3車道縮減為2車道，提醒用路人留意，五工處水上段說，軍輝橋封閉改道期間，便橋僅供一般汽、機車、公車、貨車等及行人通行，聯結車禁止行駛便橋。