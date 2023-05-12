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嘉市文化路夜市特殊景觀白鶺鴒群消失 鳥友疑環境干擾

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，10餘年來棲息數百隻白鶺鴒，成為觀光夜市文化路特殊生態景觀。記者魯永明／攝影
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，10餘年來棲息數百隻白鶺鴒，成為觀光夜市文化路特殊生態景觀。記者魯永明／攝影

嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，10餘年來棲息數百隻白鶺鴒，成為觀光夜市文化路特殊生態景觀，在夜市電桿地下化，郵局施工整修後，逛夜市民眾發現白鶺鴒群消失，長期觀察守護的嘉義洪雅文化協會理事長余國信疑天熱造成，擔心夜市特殊生態景就此絕跡。

「夜市人聲鼎沸，人鳥卻相處和諧」，余國信說，白鶺鴒的家面臨不保，久久上演一次，2010、2013年、2018年都曾發生郵局修剪樹，經他與保育人士搶救，郵局停工才保住白鶺鴒的家，文化路夜市數百隻白鶺鴒棲息郵局前小葉欖仁樹，常吸引許多遊客慕名觀看。

白鶺鴒族群不見，疑為天氣太熱及郵局施工干擾，希望鳥群回來，白鶺鴒外觀看起來高雅脫俗，身長約10多公分，特徵是白白淨淨臉頰又圍著一條黑色圍巾，全身羽毛顏色黑白相間、對比明顯。

文化路夜市白鶺鴒群為何消失？嘉義縣野鳥學會前理事長謝世達說，鳥是生態環境指標，白鶺鴒長期夜棲文化路夜市樹上，鳥群消失受棲息環境改變干擾，文化路夜市電桿地下化，鳥兒無法停棲電線上，又郵局整修時間長，讓鳥群另擇適合棲地。

白鶺鴒以昆蟲為主食，鶺鴒科鳥類飛行時會拍幾下翅膀後將翅膀收起來，等身體下降到某程度再繼續拍翅讓身體上升，飛行路線看起來像波浪，邊飛邊發出「唧唧、唧唧」清亮叫聲，停棲時喜歡不停擺動尾羽。

文化路夜市上的郵局，建物從蘭井街到光彩街間，占據大片文化路黃金地段，被列為歷史建築後，辦公廳舍移至光彩街巷內，因外牆整修周邊架起圍籬、鷹架、帆布，看起來有如廢墟，整修工程近2年，郵局說，文化路郵局歷史建築，施工要經市府文化局審查委員會同意，因疫情、天候等因素延宕。

嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，10餘年來棲息數百隻白鶺鴒，在夜市電桿地下化，郵局施工整修後，逛夜市民眾發現白鶺鴒群消失。記者魯永明／攝影
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，10餘年來棲息數百隻白鶺鴒，在夜市電桿地下化，郵局施工整修後，逛夜市民眾發現白鶺鴒群消失。記者魯永明／攝影
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，10餘年來棲息數百隻白鶺鴒，成為觀光夜市文化路特殊生態景觀。圖／聯合報資料照片、記者魯永明攝影
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，10餘年來棲息數百隻白鶺鴒，成為觀光夜市文化路特殊生態景觀。圖／聯合報資料照片、記者魯永明攝影

郵局 夜市 歷史建築

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