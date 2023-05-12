嘉市敬老卡 評估擴大福利

嘉義市議員陳家平昨質詢為老人福利、青年返鄉請命，要求擴大敬老卡使用福利，增設公車候車亭座椅，積極辦理地方創生。市府社會處長黃毅晨允諾，視財源擴大敬老卡使用福利；智慧科技處長郭軒志說，跨局處積極辦理地方創生。

陳家平說，嘉義市65歲以上老人有4萬多人，使用敬老卡只有2萬9676人，發放使用率偏低，他要求社會處加強照顧老人，擴大敬老卡使用福利。

他秀出1張吳鳳北路路旁居民，提供老人坐在塑膠矮椅子的照片。陳家平說，市區公車候車站、亭，缺少老人候車的座椅，讓老人站著等車不方便，要求交通處比照國外，在公車候車站、亭，普設簡易座椅。

他說，地方創生可增加年輕人的工作機會，帶動經濟發展，國發會補助地方推動，希望市府積極爭取經費辦理地方創生，鼓勵年輕人返鄉創業。

社會處長黃毅晨說，目前敬老卡優先提供老人搭公車，研擬擴大敬老卡交通工具使用範圍，國民運動中心也有優惠老人的方案，會在考量財政的前提下納入敬老卡使用福利。

交通處代理處長駱際方說，市轄68處公車候車站、亭，會盤點設座椅。

郭軒志說，市府已跨局處推動地方創生多年，成果包括木都舊屋力、民宿、舊城創生、世代宜居等，會爭取補助，積極辦理地方創生2.0，讓年輕人回鄉。