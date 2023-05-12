通訊死角改善 台南東山林安森林步道將啟用

有「東山後花園」美稱的台南市東山區林安森林登山步道，在中央與南市府去年投入2000萬元整修，已在今年3月完成，將於本月27日啟用。東山區公所表示，步道沿途林相優美，設施完善視野遼闊，通訊差情況也一併改善。

林安森林步道位於東山區往東原的南99道路旁，由入口緩坡之後緩坡向下接小產業道路返回入口停車場，高低落差大約150公尺左右，最高點大寮山(插旗嶺)高約224公尺，步道全程約3點5公里。

東山區長呂煌男說，林安森林步道是溪北地區重要的自然生態觀光景點，設施老舊損壞，遊客銳減。經市府及公所多方努力，成功爭取1080萬元經費，市府再自籌920萬元，辦理步道全面健檢與沿途景觀再造，去年11月動工整建，今年3月如期完工，安排本月27日啟用。

當地因山野環伺地形崎嶇，多年來手機通訊差，各家手機門號幾乎全轉為語音信箱，讓外界詬病，為提升通訊品質兼顧安全需求，也一併改善，不再收不到訊號。

東山區公所說，插旗嶺視野遼闊，是一個不錯的展望點；向東可眺望大凍山群，向西俯瞰白河、東山綠野，南二高、班芝花坑高爾夫球場更清晰可見，走完大概1.5小時。桶仔竹林與桃花心木林，別有一番風情。