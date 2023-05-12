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嘉義軍輝橋施工影響 民怨「過橋要經5個紅綠燈」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
軍輝橋施工，改用便橋，用路人疑還不習慣號誌交通，昨上午發生擦撞車禍。記者李宗祐／攝影
軍輝橋施工，改用便橋，用路人疑還不習慣號誌交通，昨上午發生擦撞車禍。記者李宗祐／攝影

連結嘉義縣市重要橋梁軍輝橋已於本月5日封閉，原橋拆除重建要15個月，公路總局五區工程處於上下游各興建1座通行鋼便橋因應，原1座橋梁變成2座，民眾埋怨「過橋要經過5個紅綠燈」，號誌無法因應車流，協調義交交管。每當號誌與義交不同調時，機車騎士停在路口無所適從，險象環生、交通大打結。市警局交通隊表示，當號誌與義交不一致時，要依現場指揮交通的義交為主。

軍輝橋已於日前封閉，原本1座橋梁交通已很繁忙，如今2座便橋，每逢尖鋒時段交通更是混亂，民眾埋怨「過個橋要經過5個紅綠燈」；習慣二段式左轉機車常與直行車爭道險象環生，待轉格雖消去，但騎士到路口遲疑要不要前進？義交拿著指揮棒指揮前行，但明明路口是紅燈，真的可以通過嗎？使得車流回堵，在尖鋒時段更造成大塞車。

嘉市警局交通隊表示，依道路交通管理條例，警察、義交、學校導護等可以交通指揮，當路口號誌與現場指揮人員不一致時，依指揮人員指示行車。

嘉義市警方為因應軍輝橋車流，增加人力，第二分局表示，封橋前上下班只有1名警力協勤，封橋後在上班下班時段各編排4名警力，上班時段2小時、下班時段3小時。

五區工程處水上段表示，義交在改道初期，為了讓用路人熟悉改道行駛，先以日夜24小時輪班制辦理，目前規畫6人，每邊各3人。日後視用路人習慣改道動線，再機動調整為4至5人，白天為主。

紅綠燈 嘉義

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