台南永康東橋社宅選址疑未溝通 惹民怨

台南目前社宅規畫7922戶，其中，國家住都中心在永康東橋安居公宅選址，議員質疑當地住戶卻不知情，且因公宅太靠近透天厝，住戶憂心影響日照及通風，今年初與住戶協商，民眾要求退縮8公尺，建商僅同意5公尺，4月動工整地時引發民怨。此外，東橋人口密集，未來將有3處公宅，交通恐受衝擊。都發局表示，將請國都中心再與居民溝通，也會請交通局做好未來交通規畫。

市議員林燕祝說，永康東橋社宅已動工，預計2026年完工，當初選址由前里長帶非當地住戶到高雄參觀後決定，當地住戶反而不知要蓋社宅，所以民怨很深，社宅的興建除憂造成未來交通壅塞，還因棟距不足發生損鄰，此案由中央住都中心主導，她接獲陳情協調，原承諾溝通有共識才能重新動工，誰知日前建商偷偷動工整地，請市府出面妥善處理。

議員朱正軒及黃肇輝等也提到東橋安居社宅，引發不少爭議，如圍籬動土損及鄰牆，太靠近民宅透天厝等，東橋現在就人口密集，又有東橋安居及橋北安居等大樓型的社宅，附近南大附中對面也有一處，憂心對交通衝擊大等，支持社宅，但要求做好溝通協調，以免好的政策引發民怨。

都發局長徐中強昨在議會說明台南市社宅進度，進度最快的永康區精忠二村110戶，與小東社宅379戶可望在明年底及後年初完工，後年均可以出租，議員陳怡珍要求今年12月底之前，市府需提出未來申請資格條件及租金規畫，並採取最公平的承租優先制度。

徐中強說，今年底前會提出關於招租條件與租金規畫的草案，包含租金打折成數的規畫與不同區域如何調整，再透過民眾參與討論的過程，明年6月正式定案。目前仍偏向採納抽籤制，再依青年條件、區域條件等不同訂出優先順序。