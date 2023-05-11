國中小樂器採購改統包最有利標 嘉市議員疑量身訂做要市長調查

嘉義市議員戴寧上午質詢，質疑2021年度國中小管樂班、管樂團樂器採購案，教育處統一發包，用最有利標方式採購，結果不如各校自行採購優質，疑為特定廠商量身訂做，要求市長黃敏惠調查。市府教育處長林立生說，採購合法。

戴寧說，得標廠商提供規格產品，36項樂器有20項不符學校需求，連同等品審查會議也無人簽名等，樂器不符需求、音色不佳，師生家長唉聲嘆氣，好不容易爭取到中央補助樂器採購，學生殷殷期盼，等到的卻不是他們心中理想樂器。

嘉市19間國中小有管樂班或管樂團，以前樂器採購各校按需求各自採購，改統一招標，2021年度採購案招標過程有嚴重瑕疵，5位評審委員僅2位有音樂專業、其他3人是學校校務人員，採購預算450萬元，超過100萬元以上，評委應邀學者專家。

戴寧指出，採購樂器20項不符學校要求，包括未提供各校第一需求產品或製造生產國家，花費約200萬元買定音鼓，市價約15萬，得標廠商提供台灣製約9萬元，價差近1倍，低音號市價1個約19萬9千元，得標廠商提供9萬2千，其他如鐵琴等樂器廠品規格也不符合需求，出現音色不佳情形，她質疑採購疑為特定廠商「量身訂做」。

教育處長林立生說，教育部補助樂器設備採購案，市府委由北園國中辦理聯合招標，依採購法以最有利標方式選出最優廠商，提供各校適切樂器，對廠商提出同等品資料，同等品審查結果，符合招標規格，北園組評選委員會，聘5位委員，其中2位專家學者，1位樂器需求學校代表，2位招標機關代表，符合規定。