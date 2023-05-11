快訊

證期局：泰山已被認定為重大異常公司 全面拉高監理等級

傷亡慘劇！董事長要大家為員工「拍拍手」挨批 中捷道歉了

國中小樂器採購改統包最有利標 嘉市議員疑量身訂做要市長調查

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市管樂之都每年管樂節踩街活動。圖／戴寧提供
嘉市管樂之都每年管樂節踩街活動。圖／戴寧提供

嘉義議員戴寧上午質詢，質疑2021年度國中小管樂班、管樂團樂器採購案，教育處統一發包，用最有利標方式採購，結果不如各校自行採購優質，疑為特定廠商量身訂做，要求市長黃敏惠調查。市府教育處長林立生說，採購合法。

戴寧說，得標廠商提供規格產品，36項樂器有20項不符學校需求，連同等品審查會議也無人簽名等，樂器不符需求、音色不佳，師生家長唉聲嘆氣，好不容易爭取到中央補助樂器採購，學生殷殷期盼，等到的卻不是他們心中理想樂器。

嘉市19間國中小有管樂班或管樂團，以前樂器採購各校按需求各自採購，改統一招標，2021年度採購案招標過程有嚴重瑕疵，5位評審委員僅2位有音樂專業、其他3人是學校校務人員，採購預算450萬元，超過100萬元以上，評委應邀學者專家。

戴寧指出，採購樂器20項不符學校要求，包括未提供各校第一需求產品或製造生產國家，花費約200萬元買定音鼓，市價約15萬，得標廠商提供台灣製約9萬元，價差近1倍，低音號市價1個約19萬9千元，得標廠商提供9萬2千，其他如鐵琴等樂器廠品規格也不符合需求，出現音色不佳情形，她質疑採購疑為特定廠商「量身訂做」。

教育處長林立生說，教育部補助樂器設備採購案，市府委由北園國中辦理聯合招標，依採購法以最有利標方式選出最優廠商，提供各校適切樂器，對廠商提出同等品資料，同等品審查結果，符合招標規格，北園組評選委員會，聘5位委員，其中2位專家學者，1位樂器需求學校代表，2位招標機關代表，符合規定。

林立生指出，評選委員會依各校需求，就廠商投標標技術、品質、功能、商業條款或價格等，綜合評選最優廠商，對廠商提出同等品資料，北園國中依採購法邀音樂學者就廠商提出同等品等資料審查，結果符合招標規格。

嘉義市議員戴寧質詢，質疑2021年度國中小管樂班、管樂團樂器採購案，教育處統一發包，用最有利標方式採購，結果不如各校自行採購優質，疑為特定廠商量身訂做。記者魯永明/翻攝
嘉義市議員戴寧質詢，質疑2021年度國中小管樂班、管樂團樂器採購案，教育處統一發包，用最有利標方式採購，結果不如各校自行採購優質，疑為特定廠商量身訂做。記者魯永明/翻攝

樂團 嘉義 議員 黃敏惠 價差

延伸閱讀

黑板樹果實爆裂種子如棉絮毛毛蟲飄散惹怨 嘉市議員要求市府改善

培育一家三勇警 蔡玉玲獲嘉市警模範母親獲表揚

藍營嘉市立委提名作業登場 田長沛拔頭籌簽同意書站街頭請託

嘉市議員質疑市府國中小教科書預算暴增 教育處長：延續福利政策

相關新聞

台南這家飲料店太扯 在地人：走到哪都逃不出它的魔手

隨著天氣轉熱，飲料店生意又開始好起來，臉書社群「台南式Tainan Style」最近貼出台南飲料店數量的排行榜，在地發跡...

國中小樂器採購改統包最有利標 嘉市議員疑量身訂做要市長調查

嘉義市議員戴寧上午質詢，質疑2021年度國中小管樂班、管樂團樂器採購案，教育處統一發包，用最有利標方式採購，結果不如各校...

台南捷運藍線環評初審…工區疑有遺址 交通局：審慎處置

台南捷運第一期藍線環境影響評估，環保署今天召開專案小組初審會議，市府團隊說明未來興建與營運時空氣品質、噪音及振動、沿線植...

嘉義市議員籲擴大敬老卡使用福利 也為青年返鄉、地方創生請命

嘉義市議員陳家平上午質詢，為老人福利、青年返鄉請命，要求擴大敬老卡使用福利，增設公車候車亭座椅，積極辦理地方創生。市府社...

《雲林未來》特展登場 引領迎向疫後的美好新生活

《雲林未來》特展今天在縣府文觀處YCDC雲林創意設計中心揭幕，展期即日起至7月16日止，雲林縣長張麗善邀請鄉親前來觀賞，...

南市精品咖啡評鑑出爐 前三名生豆將薦送美國拚國際認證

台南市精品咖啡評鑑今天成績出爐，咖啡生豆品質更比往年提升，前三名將薦送美國代表台南國際權威的精品級認證，本月17日在東山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦