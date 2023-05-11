完成合法工廠最後一哩路 台南市2328家提送改善計畫

台南市政府未登記工廠輔導第二哩路「提送改善計畫」，今年3月19日截止共提送2328家，提出率100%，市府將盡速辦理審查作業，輔導業者辦理特定工廠，進而辦理用地變更，取得一般工廠登記，完成合法化永續經營的最後一哩路。。

市長黃偉哲表示，截至本年5月9日止，本市統計列案納管2769家廠商中，已核准納管1791家、駁回及撤件441家，完成審查率80.61%。另申請特定工廠登記 (含臨登轉特登) 844家，已核准826家，核准率97.87%。

在「農產業群聚地區低汙染之既有未登記工廠」部分，南市已申請計233家納管，截至本年4月14日止，已核准納管102家、關廠及遷廠計4家，後續將積極派員協助輔導廠家。

經發局長林榮川表示，市府每年皆成立專業未登記工廠輔導團，輔導團免費受理電話諮詢及現場輔導，服務將持續推動各項輔導措施，如辦理納管、改善計畫及用地變更說明會，免費接受諮詢及現地輔導，提供便捷、便民的服務。

未來將持續積極輔導未登記工廠合法化作業，以「專家訪視輔導及諮詢」為方向，協助廠商邁向合法化並永續經營。