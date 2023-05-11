完成合法工廠最後一哩路 台南市2328家提送改善計畫
台南市政府未登記工廠輔導第二哩路「提送改善計畫」，今年3月19日截止共提送2328家，提出率100%，市府將盡速辦理審查作業，輔導業者辦理特定工廠，進而辦理用地變更，取得一般工廠登記，完成合法化永續經營的最後一哩路。。
市長黃偉哲表示，截至本年5月9日止，本市統計列案納管2769家廠商中，已核准納管1791家、駁回及撤件441家，完成審查率80.61%。另申請特定工廠登記 (含臨登轉特登) 844家，已核准826家，核准率97.87%。
在「農產業群聚地區低汙染之既有未登記工廠」部分，南市已申請計233家納管，截至本年4月14日止，已核准納管102家、關廠及遷廠計4家，後續將積極派員協助輔導廠家。
經發局長林榮川表示，市府每年皆成立專業未登記工廠輔導團，輔導團免費受理電話諮詢及現場輔導，服務將持續推動各項輔導措施，如辦理納管、改善計畫及用地變更說明會，免費接受諮詢及現地輔導，提供便捷、便民的服務。
未來將持續積極輔導未登記工廠合法化作業，以「專家訪視輔導及諮詢」為方向，協助廠商邁向合法化並永續經營。
經發局也呼籲為協助特定工廠合法化，將於本年度辦理4場用地變更說明會，屆時將由輔導團隊進行簡報，現場並接受諮詢，提供廠家寶貴意見，加速廠家合法化期程。本年度輔導團由大有不動產聯合估價師事務所擔任，服務專線06-299-8154，歡迎大家可多多利用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言