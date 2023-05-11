台南捷運藍線環評初審…工區疑有遺址 交通局：審慎處置

台南捷運第一期藍線環境影響評估，環保署今天召開專案小組初審會議，市府團隊說明未來興建與營運時空氣品質、噪音及振動、沿線植栽保護、文資保存、交通維持及工程土方處理等環評重要議題的處置對策，環保署及與會委員均相當肯定市府團隊的努力與用心，為求環評作業完善，部分委員建議針對機廠及路線段敏感點位補充噪音、振動、土壤與地下水及相關生態調查資料，以確認捷運建設對周邊環境的衝擊程度，並據以研擬減輕對環境影響的保護措施。

市長黃偉哲表示，市府會全力配合中央環保政策積極推動各面向環境管理工作，並以共創市政建設與環境保護雙贏為目標，感謝環保署及環評委員對捷運藍線環評的建議，市府相當重視並承諾會依審查意見盡速修正環評報告書爭取中央支持，促使捷運建設早日實現以符市民期待。

交通局長王銘德表示，台南市捷運採高架跨座式單軌具低噪音、量體小、遮蔽性低、施工快等優點，第一期藍線環評作業針對沿線空氣品質、噪音振動、水質、土壤、生態、交通及文化資源等進行調查評估，其中本案環評最主要的課題為施工期交維規畫、噪音振動、植栽維護及文資保存等，針對上述環評課題均已研議處置對策，未來將要求施工廠商提出嚴謹的交維計畫與替代行車動線加強宣導，並依施工進度及需求採分段、半半或夜間施工模式，以減少對市區交通衝擊。

針對噪音振動防制將採用低噪音振動工法並設置隔吸音設施(如施工圍籬)；而民眾關心的樹木植栽將以就地保留為原則，如因施工必須移植部分也將制定完善的植栽移植計畫，力求將沿線樹木植栽影響降至最低；另工區內仁德機廠疑似涉及清風莊文資遺址，交通局也採取審慎嚴謹的處置，於施工前委託考古專業機構進行試掘及鑽探調查，並於整地挖填期間配合辦理施工監看，以確保施工期間若發現文資遺構可確實保護(存)。

第一期藍線分仁德線及文化中心線，文化中心線北起永康大橋站、南至東區文化中心，仁德線則於中華東路與東門路交叉路口沿東門路往東至仁德區中山路的仁德轉運站，全線長度約8.39公里，共設置11座高架車站及1座維修機廠，採高架跨座式單軌系統，未來將與綠線、藍延線、深綠線及紅線形成捷運路網，連結府城生活圈、沙崙綠能科學城、台南科學園區及高雄捷運。

王銘德表示，第一期藍線環評作業正積極向前推動，同時綜合規畫報告也完成交通部初審意見修正並提送續審，積極爭取中央盡快核定；市府也已超前部署著手啟動都市計畫變更作業與基本設計前置作業，以期加速推動捷運建設時程，實現市民殷殷期盼。