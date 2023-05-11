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嘉義市議員籲擴大敬老卡使用福利 也為青年返鄉、地方創生請命

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員陳家平上午質詢，為老人福利、青年返鄉請命。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員陳家平上午質詢，為老人福利、青年返鄉請命。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員陳家平上午質詢，為老人福利、青年返鄉請命，要求擴大敬老卡使用福利，增設公車候車亭座椅，積極辦理地方創生。市府社會處長黃毅晨允諾，視財源擴大敬老卡使用福利；智慧科技處長郭軒志說，跨局處積極辦理地方創生。

陳家平以勤跑馬拉松、參加三鐵紀錄，勇敢向前衝經驗開頭，強調自己以跑馬拉松精神，從事公共服務，他說，嘉義市65歲以上老人有4萬多人，使用敬老卡只有2萬9676人，發放使用率偏低，高齡化社會到來，他要求社會處加強照顧老人，擴大敬老卡使用福利。

他秀出1張吳鳳北路路旁居民，提供老人坐在塑膠矮椅子的照片說，市區公車候車站、亭，缺少老人候車的座椅，讓老人站著等車不方便，要求交通處比照國外，在公車候車站、亭，普設簡易座椅。

他說，地方創生可增加年輕人的工作機會，帶動經濟發展，中央國發會補助地方推動，希望市府積極爭取經費辦理地方創生，鼓勵年輕人返鄉創業。

社會處長黃毅晨說，目前敬老卡優先提供老人搭公車，研擬擴大敬老卡交通工具使用範圍，國民運動中心也有優惠老人，考量財政納入敬老卡使用福利；交通處代理處長駱際方說，市轄68處公車候車站、亭，會盤點設座椅；郭軒志說，跨局處推動地方創生多年，展現成果，包括木都舊屋力、民宿、舊城創生、世代宜居等計畫，爭取補助編預，積極辦理創生2.0。

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