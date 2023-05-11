《雲林未來》特展登場 引領迎向疫後的美好新生活

《雲林未來》特展今天在縣府文觀處YCDC雲林創意設計中心揭幕，展期即日起至7月16日止，雲林縣長張麗善邀請鄉親前來觀賞，為疫情後開展美好新生活。

張麗善說，過去三年疫情衝擊，改變了大家的生活，疫情已離，大家要開始迎接美好的未來，這次特展以疫情時代的過去與迎向未來為主題，讓大家找回過去失去的時尚、美食、生活、體態、玩樂；特邀請雲林約50家文創品牌進駐，展區分為「未來好時尚」、「未來好好吃」、「未來好生活」、「未來好體態」、「未來好好玩」5大部分，迎接好的未來。

張麗善指出，文觀處與YCDC雲林創意設計中心致力推廣雲林文化創意產業，這次以《雲林未來》為主題，希望帶給走進創意設計中心的人，都能想像雲林未來的樣貌，翻轉大家對雲林產業的刻板印象，形塑雲林形象品牌，讓雲林更有魅力。

文觀處長陳璧君也表示，「未來好時尚」以雲林時尚創作者為主軸，「季節角落工作室」的自然染絲巾與帽子，讓大家體認時尚不僅衣物，也能從小配件做起，新進品牌「EDJO皮革製作所」，設計出雲林意象的皮革飾品，以及專利設計的保溫瓶，是生活小物也是時尚的好選擇。

雲林美食深藏不露，巷弄間、街口處處有美食，崙背飄香60年的李排骨酥、貓兒干村花生醬，斗南「玉山碾米廠」的醬好糠果醬、糙厚米餅，北港老屋「勝咖啡」，麥寮「月光下友善農場」，應有盡有。

雲林在地青年開創「秝木工作室」、「神農少女商行」、「茜花藍草工作室」、「建影陶形陶藝工坊」等，打造木鋼筆等藝術生活品。疫情期間運動困難，為找回失去的體態要吃健康，也要穿舒適服裝運動，以回收寶特瓶製成運動服是最佳選擇。58間「雲林亮販點」特色店家遍及各鄉鎮，哪裡好吃？哪裏有文青小店？雲林的百選好店介紹給大家。