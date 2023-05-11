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南市精品咖啡評鑑出爐 前三名生豆將薦送美國拚國際認證

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市精品咖啡評鑑今天成績出爐，咖啡生豆品質更比往年提升。圖／台南市政府農業局提供
台南市精品咖啡評鑑今天成績出爐，咖啡生豆品質更比往年提升。圖／台南市政府農業局提供

台南市精品咖啡評鑑今天成績出爐，咖啡生豆品質更比往年提升，前三名將薦送美國代表台南國際權威的精品級認證，本月17日在東山區農會將舉辦咖啡生豆媒合會。

南市政府農業局與東山區農會自2013年起舉辦咖啡評鑑，今年由在地咖啡農種植23支咖啡生豆參與國際級評鑑，今成績揭曉，特等獎：高峰咖啡園-陳得85.96.分（Geisha，水洗）、頭等獎：瑞亦思咖啡-王中和85.75分（Geisha，蜜處理）、金質獎：東之選咖啡園-羅梓綸85.54分（Geisha，蜜處理）。而高峰咖啡園也以紫葉品種（水洗，83.92分）獲得優等獎。

評鑑主審陳婉甄表示，今年參賽評鑑咖啡生豆品質，都在精品級80分以上，且較去年提升近2分。

市長黃偉哲說，前三名生豆將代表南市參加由農委會辦理的「2023台灣國產精品咖啡豆評鑑」，同時薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）爭取國際權威的精品級認證（Q Certificate）。南市自2013年起參加國際級評鑑，至去年已有27支咖啡生豆獲國際級認證。

農業局長李建裕表示，南市主要咖啡產區於東山區，面積約54頃，產量約59公噸，東山區農會5月17日將辦理東山精品咖啡生豆媒合會，會中將辦理南市國產精品咖啡評鑑頒獎。

本次評鑑成績如下：

特等獎：高峰咖啡園-陳得85.96.分（Geisha，水洗）

頭等獎：瑞亦思咖啡-王中和85.75分（Geisha，蜜處理）

金質獎：東之選咖啡園-羅梓綸85.54分（Geisha，蜜處理）

優等獎：村長天池咖啡園-陳水連85.08分（Typica，日曬）

優等獎：大鋤花間咖啡生態農場-郭雅聰84.71分（Geisha，日曬）

優等獎：崁頭山咖啡館-郭俊宏84.13分（紅波旁，水洗）

優等獎：十萬咖啡-陳天財84.04分（Geisha，蜜處理）

優等獎：馨發咖啡鄉-羅允宗84.04分（Geisha，蜜處理）

優等獎：御香咖啡園-陳建源84.04分（SL34，蜜處理）

優等獎：高峰咖啡園-陳得83.92分（紫葉，水洗）

台南市精品咖啡評鑑今天成績出爐，咖啡生豆品質更比往年提升。圖／台南市政府農業局提供
台南市精品咖啡評鑑今天成績出爐，咖啡生豆品質更比往年提升。圖／台南市政府農業局提供
南市精品咖啡評鑑出爐，高峰咖啡園園主陳得摘下優等、特等兩大獎。圖／台南市政府農業局提供
南市精品咖啡評鑑出爐，高峰咖啡園園主陳得摘下優等、特等兩大獎。圖／台南市政府農業局提供
南市精品咖啡評鑑今天成績出爐，前三名生豆將力拚國際認證。圖／台南市政府農業局提供
南市精品咖啡評鑑今天成績出爐，前三名生豆將力拚國際認證。圖／台南市政府農業局提供

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