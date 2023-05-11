聞名國際日本東京阿波舞團 明天抵北港朝天宮踩街演出

深受喜愛的雲林縣北港藝閣五天遊行將於明天結束，今年雲林縣政府特別製作一部藝閣參與，文觀處長陳璧君還粉墨登場，體驗「裝藝閣」的童趣，此外，聞名國際且所到之處均超人氣的日本東京高圓寺阿波舞團，也將於明天下午前抵北港朝天宮踩街表演，歡迎大家把握機會參觀。

別具特色且深受年輕人喜愛的北港藝閣遊行，到明天媽祖聖誕為止共五天，明天將是最後一天，今年共四十四部藝閣，光彩藝閣列隊成排遊街，宛若一條五彩繽紛的巨龍，儘管今年藝閣遊行非假日，但每晚仍吸引成千上萬民眾觀賞。

雲林縣政府文觀處今年特別製作了一部「藝馬當先號」藝閣參加，除宣傳雲林厚工學外，文觀處長陳璧君也粉墨登場，首度穿上古服裝扮薛仁貴，帶領「溫馨家園」小朋友扮仙裝藝閣體驗，宗教廟會樂趣，與文化藝術之美。

此外，享譽全球所到之處均深受歡迎，觀眾擠爆全場的日本東京高圓寺阿波舞團，睽違四年後，今年再度來台演出三場，今天在桃園表演完，明天下午五點將抵雲林縣北港朝天宮踩街表演，該舞團成員上百人，組成美麗的舞團，將從朝天宮廟前大街，一路邊跳邊表演行抵朝天宮，舞步獨特，整齊劃一，深具特色，四年前首度抵北港，吸引大批民眾觀賞，整條大街擠滿人潮，人氣破表。