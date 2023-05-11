快訊

地方特考重大變革！ 考試院：明年起地特五等併入初等考試

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聞名國際日本東京阿波舞團 明天抵北港朝天宮踩街演出

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
聞名國際的日本東京高圓寺阿波舞團預定明天抵北港朝天宮踩街表演，歡迎大家前往觀賞，這是四年前阿波舞團抵朝天宮表演的盛況。圖／擷取自阿波舞團臉書
聞名國際的日本東京高圓寺阿波舞團預定明天抵北港朝天宮踩街表演，歡迎大家前往觀賞，這是四年前阿波舞團抵朝天宮表演的盛況。圖／擷取自阿波舞團臉書

深受喜愛的雲林縣北港藝閣五天遊行將於明天結束，今年雲林縣政府特別製作一部藝閣參與，文觀處長陳璧君還粉墨登場，體驗「裝藝閣」的童趣，此外，聞名國際且所到之處均超人氣的日本東京高圓寺阿波舞團，也將於明天下午前抵北港朝天宮踩街表演，歡迎大家把握機會參觀。

別具特色且深受年輕人喜愛的北港藝閣遊行，到明天媽祖聖誕為止共五天，明天將是最後一天，今年共四十四部藝閣，光彩藝閣列隊成排遊街，宛若一條五彩繽紛的巨龍，儘管今年藝閣遊行非假日，但每晚仍吸引成千上萬民眾觀賞。

雲林縣政府文觀處今年特別製作了一部「藝馬當先號」藝閣參加，除宣傳雲林厚工學外，文觀處長陳璧君也粉墨登場，首度穿上古服裝扮薛仁貴，帶領「溫馨家園」小朋友扮仙裝藝閣體驗，宗教廟會樂趣，與文化藝術之美。

此外，享譽全球所到之處均深受歡迎，觀眾擠爆全場的日本東京高圓寺阿波舞團，睽違四年後，今年再度來台演出三場，今天在桃園表演完，明天下午五點將抵雲林縣北港朝天宮踩街表演，該舞團成員上百人，組成美麗的舞團，將從朝天宮廟前大街，一路邊跳邊表演行抵朝天宮，舞步獨特，整齊劃一，深具特色，四年前首度抵北港，吸引大批民眾觀賞，整條大街擠滿人潮，人氣破表。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，藝閣也於明天結束並在廟前頒獎，同時阿波舞團也到來共襄盛舉，歡迎民眾把握媽祖聖誕系列活動最後時刻，到北港拜拜、賞舞、看藝閣。

聞名國際的日本東京高圓寺阿波舞團預定明天抵北港朝天宮表演，歡迎大家前往觀賞，這是四年前阿波舞團抵朝天宮踩街表演的盛況。圖／擷取自阿波舞團臉書
聞名國際的日本東京高圓寺阿波舞團預定明天抵北港朝天宮表演，歡迎大家前往觀賞，這是四年前阿波舞團抵朝天宮踩街表演的盛況。圖／擷取自阿波舞團臉書
雲林縣府文觀處長陳璧君首次裝藝閣帶領溫馨學園孩子體驗裝藝閣樂趣。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府文觀處長陳璧君首次裝藝閣帶領溫馨學園孩子體驗裝藝閣樂趣。記者蔡維斌／翻攝
北港藝閣遊行明天最後一天，連同日本東京阿波舞團將抵北港演出，盛況空前，朝天宮歡迎大家把握機會前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
北港藝閣遊行明天最後一天，連同日本東京阿波舞團將抵北港演出，盛況空前，朝天宮歡迎大家把握機會前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
北港藝閣遊行明天最後一天，連同日本東京阿波舞團將抵北港演出，盛況空前，朝天宮歡迎大家把握機會前往觀賞。記者蔡維斌 ／攝影
北港藝閣遊行明天最後一天，連同日本東京阿波舞團將抵北港演出，盛況空前，朝天宮歡迎大家把握機會前往觀賞。記者蔡維斌 ／攝影
聞名國際的日本東京高圓寺阿波舞團預定明天抵北港朝天宮表演，歡迎大家前往觀賞，這是四年前阿波舞團抵朝天宮踩街表演的盛況。圖／擷取自阿波舞團臉書
聞名國際的日本東京高圓寺阿波舞團預定明天抵北港朝天宮表演，歡迎大家前往觀賞，這是四年前阿波舞團抵朝天宮踩街表演的盛況。圖／擷取自阿波舞團臉書

北港朝天宮 舞團 雲林 媽祖

延伸閱讀

北港朝天宮今晚「起馬宴」 巨鑼迎駕滿漢全席宴平安

跨國研究古笨港史冊出爐 獲歷史定位化解爭議

白嘉莉來了！粉絲歡呼喜迎 她透露將為雲林做「這件事」

雲林1到3月遊客數超越111年全年 北港2宮廟人最多

相關新聞

聞名國際日本東京阿波舞團 明天抵北港朝天宮踩街演出

深受喜愛的雲林縣北港藝閣五天遊行將於明天結束，今年雲林縣政府特別製作一部藝閣參與，文觀處長陳璧君還粉墨登場，體驗「裝藝閣...

儲能選址一再引反彈 南市將設都會型「儲能」審查要點

台南永康鹽行近期傳出重劃區內將設置儲能設施，台南市議員朱正軒今天質詢時表示，儲能設施是台灣能源轉型的重要里程，攸關台灣能...

農曆三月迎媽祖 嘉義民雄慶誠宮、布袋魍港太聖宮媽祖遶境

明天5月12日（農曆3月23日）是媽祖壽辰，也稱「媽祖生」，嘉義縣民雄鄉慶誠宮主祀天上聖母、布袋鎮魍港太聖宮後殿主祀「天...

釀成中捷重大事故 興富發在台南市建案工安檢查情況曝光

興富發台中建案發生吊車吊臂倒塌，砸中台中捷運車廂造成嚴重人命傷亡，台南市議會今天關切興富發建設在台南建安工安問題，台南市...

台南首批開放承租社宅來了 最快後年營運招租 採抽籤制

台南社宅政策受到市民關注，都發局長徐中強今在議會表示，台南市目前興建及規畫社宅進度最快的永康區精忠二村110戶，與小東社...

台灣文旦與日本草莓相見歡 斗六與真岡市締結友好城市

983年開始交流的雲林縣斗六市和日本真岡市，在兩地扶輪社居間聯誼牽線下，今天正式簽約締結為友好姊妹市，日方率團拜訪斗六市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦