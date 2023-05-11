捐車協助自力更生 嘉義城隍廟讓愛的里程持續巡航

嘉義城隍廟慈善會上午在城隍廟廣場舉辦「給魚給竿 拉人一把」贈車儀式，人安基金會運用這輛愛心貨車，提升嘉義平安站服務機動性與效率，幫助更多寒士及獨力撫養子女的單親母親多一分關懷及就業輔導。

人安基金會嘉義平安站長黃宸宏表示，「給魚給竿 拉人一把」借由這樣的幫忙，讓協助寒士、單親媽媽他們能逐漸自力更生，重拾信心回歸社會正常生活。愛心貨車幫忙戴運物資、謀生器具之外，也是交通工具。

年約50歲余姓婦人在10多年前因車禍導致腰椎受傷坐輪椅，3年來基金會試著幫她賣烤地瓜，但因行動不方便，改輔導賣爆米花，目前逐漸步上軌道，希望生活步入正軌後能接子女回家共享天倫之樂。

在母親節前夕，城隍廟董事長賴永川及慈善會執行長黃鴻仁一同切蛋糕、上香祈求所有單親婦女都能就業順利，重新找到人生新方向；城隍廟也呼籲請更多的社會大眾，繼續共同支持社會公益，讓這份希望與愛不止於母親節，能持續巡航。

嘉義城隍廟協助推動社會福利服務工作，除了常年協助白米、沙拉油、罐頭、泡麵等生活用品，並每每於節慶、廟會活動等聘用相關寒士朋友們，從事陣頭人員及場地清潔等服務工作，提供適當的工作機會給街友們，更捐贈寒士就業輔導交通車。

人安基金會於全台有24個服務據點，近年來更積極輔導單親婦女脫貧自立，經由各種方式從旁協助，並經常給予關懷；自2012年起更加入「給魚給竿 拉人一把」烤地瓜謀生方案輔導單親婦女創業自立，助其子女能安穩生活。