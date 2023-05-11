釀成中捷重大事故 興富發在台南市建案工安檢查情況曝光

興富發台中建案發生吊車吊臂倒塌，砸中台中捷運車廂造成嚴重人命傷亡，台南市議會今天關切興富發建設在台南建安工安問題，台南市勞工局清查興富發在台南有兩處建案，也曝光先前工安檢查畫面，其中在安平區的漁光三期店舖及集合住宅新建工程，總樓高34層，目前工程進度約35%、現蓋至14樓；另一案是在安南區的台南和館段100、100-4等2筆地號新建工程，預計開挖4層，目前進度到1層，下周將再進行全面安檢。

勞工局表示，塔吊倒塌砸中中捷意外後，市長黃偉哲立即責成勞工局，協請勞動部職業安全衛生署，進行興富發建案工安檢查，另台南轄區有吊掛施工的工地有57處，也將針對轄內營造工地加強檢查，保障勞工職場安全，避免憾事再次發生。

另議員關切先前台南發生2地工安意外，也予以重罰，文化中心停車場案，原事業單位偉基營造有限公司，違反職業安全衛生法第27條第1項規定，處分11萬元。違反營造安全衛生設施標第131條1項2款、第135條1項2款、第136條第1項第2款、3款、4款、第142條1項第8款，處分14萬元。小包順諒企業行，違反營造安全衛生設施標準第142條1項第8款，處分3萬元。