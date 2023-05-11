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母親節就是要把愛大聲說出來 南市傳遞家事分工

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家庭教育中心今年結合學校辦理「寵愛媽咪‧就是愛『獻』」活動，讓媽咪紓壓。記者鄭惠仁／翻攝
台南市家庭教育中心今年結合學校辦理「寵愛媽咪‧就是愛『獻』」活動，讓媽咪紓壓。記者鄭惠仁／翻攝

台南市家庭教育中心今年結合學校辦理「寵愛媽咪‧就是愛『獻』」活動，共有22所國中、小參加，各校連日來陸續舉辦，邀請全家一起傳遞「家事就是全家人的事，而不是媽媽一個人的事」，透過建立家務分工的概念，讓媽咪們透過活動紓壓放鬆一下。

教育局長鄭新輝指出，「寵愛媽咪‧就是愛『獻』」是今年新推出的計畫，由各校發揮創意，規畫母親節活動，第一場活動4月29日從永康復興國小起跑，活動除引導寶貝利用芳香精油幫媽媽按摩放鬆外，也請寶貝將親手做的感恩卡片獻給媽咪並大聲說出「我愛您」，媽咪也給予溫馨回應「謝謝你來當我的寶貝」，透過親子肢體接觸，讓彼此關係更緊密。

教育局表示，現代社會母親於家庭中扮演不同身分角色，背負沉重家庭責任，常被迫成為「超級媽媽」，希望透過家庭教育中心規畫的母親節系列活動，不僅讓媽咪走出戶外、看表演或是體驗芳香精油療法等方式喘口氣，放鬆日常生活中緊繃的情緒及身心靈，同時也提醒寶貝和家人，平日就可以感恩媽咪辛勞及表達愛意，讓媽咪不是只有在母親節開心，而是以後的每一天也都能幸福快樂。

家庭教育中心張冰嫈主任說，媽媽是子女生命中的貴人，家中堅強的後盾，更是精神支柱，在這個溫馨的日子裡，學校安排精心的活動，並藉由「五種愛之語」，增進親子間的情感關係，同時也讓媽媽們留下深刻的印記。

母親節 親子 子女

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