台南首批開放承租社宅來了 最快後年營運招租 採抽籤制

台南社宅政策受到市民關注，都發局長徐中強今在議會表示，台南市目前興建及規畫社宅進度最快的永康區精忠二村110戶，與小東社宅379戶可望在明年底及後年初完工，後年均可以出租，議員要求今年12月底之前，市府需提出未來申請資格條件及租金規畫，並採取最公平的承租優先制度。

徐中強說明，預計今年底前會提出關於招租條件與租金規畫的草案，包含租金打折成數的規畫與不同區域如何調整，再透過民眾參與討論的過程，明年6月正式定案。目前仍偏向採納抽籤制，再依青年條件、區域條件等不同訂出優先順序。

市議員陳怡珍今在議會質詢中指出，目前施工中的小東路社會住宅預計將在2024年底完工，2025年開始招租，屆時可提供379戶公宅，將與精忠二村並列台南首批開放承租的社會住宅。陳怡珍要求今年12月底之前，市府需提出未來申請資格條件及租金規畫，並採取最公平的承租優先制度，務必讓台南市社會住宅是一個平價優惠的好選擇。

徐中強說明台南市目前興建中及規畫中的社宅戶數達7922戶，預計明年底率先完工的是永康區精忠二村110戶，緊接著是後年初完工的北區小東社宅379戶，及後年4月完工的仁德區二空新村A區社宅75戶。位在永仁高中對面的精忠二村社宅，將是首宗招租營運的社宅，明年底完工就會啟動受理登記。

另議員王家貞提出現有租屋對獨老不夠友善，老人占的比例及需要關照嚴重及多樣化，要求社宅要提供照顧和關懷，都發局長徐中強說，社會住宅2.0有一房型，可適合獨老居住； 在包租代管方面，針對沒有房子在外租屋及有房子想換屋（如透天厝輔導換電梯大樓及有無障礙設施）的服務。