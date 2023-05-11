台灣文旦與日本草莓相見歡 斗六與真崗市締結友好城市

1983年開始交流的雲林縣斗六市和日本真崗市，在兩地扶輪社居間聯誼牽線下，今天正式簽約締結為友好姊妹市，日方率團拜訪斗六市，由兩市市長簽下友好盟約，未來將加強農產、教育、旅遊等跨國城市交流。

簽約儀式盛大隆重，由唱兩國國歌拉開序幕，再由與日本真崗市西中學校結為姊妹校的斗六正心中學學生，演奏精彩的兩國音樂組曲，日本西中學校則透過視訊，從日本直播傳來啦啦隊表演，為兩市締盟歡慶。

隨後由斗六市長林聖爵和真崗市長石坂真一簽署締結友好城市，雲林縣長張麗善和前斗六市長也是現任副縣長謝淑亞共同見證，張麗善表示，斗六是雲林縣治中心，真崗市政績卓著，兩市締結友好，對雙方各項產業交流帶來新的契機及發想，意義非凡。

謝淑亞也回顧2017年3月率領斗六市公所拜訪真岡市溫暖又感動的情景，如今又見證兩市正式締結城盟，深感欣悅。市長林聖爵說，真岡市是日本關東一個歷史悠久、風景優美的城市，農、工及旅遊聞名於世，今年3月率他率團赴日訪問，參訪真崗發電廠、焚化爐及人行步道的建置，是為斗六學習的目標。

期待透過兩市締友好，未來在文化、經濟、教育、旅遊等緊密合作，林聖爵強調，斗六文旦尚出名，真崗又是盛產草莓的城市，「文旦、草莓相見歡」這是他上任以來第一個締結的友好城市，可說是斗六邁向國際城市的新里程碑。