台灣文旦與日本草莓相見歡 斗六與真崗市締結友好城市
1983年開始交流的雲林縣斗六市和日本真崗市，在兩地扶輪社居間聯誼牽線下，今天正式簽約締結為友好姊妹市，日方率團拜訪斗六市，由兩市市長簽下友好盟約，未來將加強農產、教育、旅遊等跨國城市交流。
簽約儀式盛大隆重，由唱兩國國歌拉開序幕，再由與日本真崗市西中學校結為姊妹校的斗六正心中學學生，演奏精彩的兩國音樂組曲，日本西中學校則透過視訊，從日本直播傳來啦啦隊表演，為兩市締盟歡慶。
隨後由斗六市長林聖爵和真崗市長石坂真一簽署締結友好城市，雲林縣長張麗善和前斗六市長也是現任副縣長謝淑亞共同見證，張麗善表示，斗六是雲林縣治中心，真崗市政績卓著，兩市締結友好，對雙方各項產業交流帶來新的契機及發想，意義非凡。
謝淑亞也回顧2017年3月率領斗六市公所拜訪真岡市溫暖又感動的情景，如今又見證兩市正式締結城盟，深感欣悅。市長林聖爵說，真岡市是日本關東一個歷史悠久、風景優美的城市，農、工及旅遊聞名於世，今年3月率他率團赴日訪問，參訪真崗發電廠、焚化爐及人行步道的建置，是為斗六學習的目標。
期待透過兩市締友好，未來在文化、經濟、教育、旅遊等緊密合作，林聖爵強調，斗六文旦尚出名，真崗又是盛產草莓的城市，「文旦、草莓相見歡」這是他上任以來第一個締結的友好城市，可說是斗六邁向國際城市的新里程碑。
石城真一說，兩市交流起源於1983年，感謝扶輪社的牽線，如今簽約協定更能深化雙邊友誼，對兩市市民都具有重大意義，真崗是日本草莓最大產地，是個充滿活力的城市，期待未來共同合作帶給兩市市民更多幸福與健康。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言