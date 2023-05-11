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通訊死角沉痾一併改善 南市東山林安森林步道將啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南東山林安森林步道將啟用，全長3點5公里，通訊死角沉痾也一併改善。圖 ／東山區公所提供
台南東山林安森林步道將啟用，全長3點5公里，通訊死角沉痾也一併改善。圖 ／東山區公所提供

有「東山後花園」美稱的台南市東山區林安森林登山步道，在中央與南市府去年投入2000萬元整修，已在今年3月完成，將於本月27日啟用。東山公所說，步道設施完善視野遼闊，歡迎闔家踏青。

林安森林步道位於東山區往東原的南99道路旁，由入口緩坡之後緩坡向下接小產業道路返回入口停車場，高低落差大約150公尺左右，最高點大寮山(插旗嶺)高約224公尺，步道全程約3點5公里。

東山區長呂煌男說，林安森林步道沿途林相優美，彷彿置身異國風情，是溪北地區重要的自然生態觀光景點，但園區內設施老舊損壞，登山遊客銳減。經市府及公所經過多方努力，成功向中央爭取到1080萬元經費，市府再自籌920萬元，辦理步道全面健檢與沿途景觀再造，去年11月動工整建，今年3月如期完工，安排本月27日啟用。

特別的是，當地因山野環伺地形崎嶇，多年來手機通訊差，各家手機門號幾乎通訊全轉為語音信箱，讓外界詬病，為提升通訊品質兼顧救護安全需求，也一併改善，不再收不到訊號。

東山區公所說，插旗嶺視野遼闊，是一個不錯的展望點；向東可眺望大凍山群，向西俯瞰白河、東山綠野，南二高、班芝花坑高爾夫球場更清晰可見，走完大概只需1.5小時。途中最主要景觀是桶仔竹林與桃花心木林，別有一番風情。

最高點大寮山(插旗嶺)高約224公尺，視野佳。圖 ／東山區公所提供
最高點大寮山(插旗嶺)高約224公尺，視野佳。圖 ／東山區公所提供
台南東山林安森林步道完工本月將啟用，沿途林相優美。圖 ／東山區公所提供
台南東山林安森林步道完工本月將啟用，沿途林相優美。圖 ／東山區公所提供
台南東山林安森林步道完工本月將啟用。圖 ／東山區公所提供
台南東山林安森林步道完工本月將啟用。圖 ／東山區公所提供

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