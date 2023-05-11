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黑板樹果實爆裂種子如棉絮毛毛蟲飄散惹怨 嘉市議員要求市府改善
嘉義市外環道世賢路等道路行道樹，以及部分私有地，種植許多黑板樹，每到春季果實爆裂種子如棉絮，四處飄絮，有如「五月雪」，也像毛毛蟲，議員孫貫志上午質詢，要求建設處、環保局拿出辦法改善，勸導移植或不種。
孫貫志在議場秀出黑板樹種子的照片，問觀新處長張婉芬、建設處長田長沛、智科處長郭軒志、環保局長李佳禾，知不知道照片是什麼？蟲蟲或植物？4位局處長都答不出來，孫公布答案是黑板樹果實爆裂的種子，播放媒體報導台中、高雄黑板樹種子爆裂，如棉絮飄散惹民怨新聞。
孫貫志說，黑板樹成長快速筆直，樹蔭濃密，是常見淺根行道樹種，世賢路、嘉大校園、私有地都看，近年發現黑板樹後遺症浮現，最困擾民眾是大量棉絮飄散問題，春天最嚴重。
黑板樹種子成熟開裂後，可見兩端帶細毛種子，隨風飄散，飄絮數量大亂飄，不慎吸入鼻腔影響肺部健康，引發過敏、氣喘發作，除種子飄絮，細小花粉也會引發過敏。
孫貫志表示，黑板樹開花後果實爆開，種子藉風力傳播，像下雪漫天飛散，有民眾說，看起來很像「毛毛蟲在飛」，提醒有過敏症狀的民眾，出門最好戴上口罩，要求建設處、環保局改善。田長沛說，移植黑板樹要有合理的理由，只能朝減少種植，採漸進式處，避免危害；李佳禾表示，黑板樹種子棉絮飄散會加強清除。
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