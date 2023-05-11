南市立人國小探查消失河流德慶溪 向母親之河致敬

台南德慶溪有母親之河稱譽，但隨著環境變遷，沒入地下成為排水溝。溪旁的立人國小今天母親節前夕，帶著學生探查德慶溪，了解地形、環境與位置以及沿途古蹟，最終點來到南一中源頭，學生收穫滿滿，認為是很寶貴的學習經驗。

德慶溪與福安坑溪是台南市舊城區主要兩條河流，也是台南的母親之河，不過，隨著環境變遷都已沒入地下。德慶溪發源於南一中北側，一路流經東區、中西區、北區、安平區後流入鹽水溪，沿河周邊有許多知名古蹟、宮廟景點。立人國小位於德慶溪旁，為了讓學生了解這條許多人都已忘記或不知的母親之河，今天有校長及老師帶著學生探查德慶溪。

親師生沿著德慶溪先來到150年歷史的舊來發餅舖，接著至開基天后宮、鴨母寮市場、大觀音亭、祀典興濟宮、台南護專、西竹圍之丘、南一中，在祀典興濟宮老師並用雙語解說導覽。南一中北測是德慶溪源頭，校長廖財固當起解說員，導覽學生踏查已成排水溝的德慶溪，並介紹學校的古蹟、老樹，立人國小校長王全興也引領學生進入德慶溪源頭，向母親之河致敬。

校長王全興說，為探查德慶溪，師生也製作「立人囝仔FUN心遊」地圖，探查中，學生遊古蹟、觀察建築、了解歷史淵源以及故事，也用這份如實境大富翁式古蹟地圖，呈現學習成果。