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北港溪剷3公里野林 打造雲林最大的河畔草原

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港復興鐵橋被洪水沖斷數十年，終將再接通，前天由嘉義縣政府發包動工，斷橋一旦接通，可連結嘉義新港和雲林北港兩大觀光區。記者蔡維斌／翻攝
北港復興鐵橋被洪水沖斷數十年，終將再接通，前天由嘉義縣政府發包動工，斷橋一旦接通，可連結嘉義新港和雲林北港兩大觀光區。記者蔡維斌／翻攝

緊鄰北港朝天宮的北港溪魅力河川公園，長堤林道搭配廣闊的河畔大草原，成為雲林最大的親水公園，被譽為朝天宮的後花園，遊客日增成為打卡熱點，美中不足是野林雜木遮蔽了北港溪美麗身影，經立委蘇治芬爭取，第五河川局動工剷除長達3公里的野樹，不僅讓蜿蜒溪流重新露臉，更將打造第2座大草原，讓北港溪更親民。

北港溪魅力河川環境營造工程，從北港牛墟延伸至榮獲國際建築大獎的女兒橋、天空之橋及百年復興斷橋，打造成朝天宮週邊休憩運動與觀光熱點，尤其河床區一片廣闊的河畔大草原，成為民眾散步遛狗、孩童追逐風箏的最佳去處，與北港牛墟、水道頭園區連結成雲林最大的親水園區。

「美麗的北港溪被野林遮蔽實為美中不足」立委蘇治芬認為北港溪孕育古笨港文化，可說是北港的母河，放眼高灘地盡被外來種銀合歡及雜木遍佈，不但阻礙通水流，影響防汛更阻擋美好視野，經爭取後，水利署第五河川局最近動工展開大規模的「北港溪高灘地高莖雜木剷除及環境整理」工程。

五河局副局長陳世峰指出，河岸整頓範圍自北港鐵橋周遭至下游媽祖大橋，長約3公里、預計沿著北港溪河岸清理約7公頃的高灘地，剷除遍布河床的銀合歡及雜木，將趕在汛期前完工，同時將於觀光大橋周邊進行植草美化養護，除可增加北港溪通洪斷面，讓水流更暢通，更擴增休憩地，兼顧休閒及防洪，建構友善水環境。

蘇治芬也說，目前北港溪現有的水岸景觀設施已深受遊客喜愛，眾所關注也是全國最長的百年復興鐵橋也於前天動工，斷橋將重新接通，連結北港及嘉義新港板頭厝景點，希望藉由這項清理工程，打開河川視野，讓北港溪重新露臉，展現丰姿，建造北港溪畔第2個親水環境，讓北港溪水岸景觀美上加美。

第五河川局動工剷除北港溪沿岸的廣大野林，讓溪流美麗身影重現，復興斷橋也完整呈現，將延伸打造第2座河畔大草原。記者蔡維斌／攝影
第五河川局動工剷除北港溪沿岸的廣大野林，讓溪流美麗身影重現，復興斷橋也完整呈現，將延伸打造第2座河畔大草原。記者蔡維斌／攝影
北港溪河山盡被雜木野林遮蔽，難見其美，五河局動工全面整頓清理，讓北港溪重現美麗。記者蔡維斌／攝影
北港溪河山盡被雜木野林遮蔽，難見其美，五河局動工全面整頓清理，讓北港溪重現美麗。記者蔡維斌／攝影
第五河川局動工剷除北港溪沿岸的廣大野林，讓原本看不見的溪流，重現美麗身影，並將沿著河岸打造一座長達3公里的河畔大草原。記者蔡維斌／攝影
第五河川局動工剷除北港溪沿岸的廣大野林，讓原本看不見的溪流，重現美麗身影，並將沿著河岸打造一座長達3公里的河畔大草原。記者蔡維斌／攝影
雲林打卡熱點的女兒橋，雜草野木剷除後，將打造一座美麗的河岸草原，讓北港溪更親民。記者蔡維斌／攝影
雲林打卡熱點的女兒橋，雜草野木剷除後，將打造一座美麗的河岸草原，讓北港溪更親民。記者蔡維斌／攝影
第五河川局動工剷除北港溪沿岸的廣大野林，讓原本看不見的溪流，美麗身影重現，並將延伸打造第2座河畔大草原。記者蔡維斌／攝影
第五河川局動工剷除北港溪沿岸的廣大野林，讓原本看不見的溪流，美麗身影重現，並將延伸打造第2座河畔大草原。記者蔡維斌／攝影
原本雜木野林叢生的北港溪河岸，透過魅力河川工程將持續打造廣闊的河畔大草原，成為北港朝天宮週邊最熱門的休憩景點。記者蔡維斌／攝影
原本雜木野林叢生的北港溪河岸，透過魅力河川工程將持續打造廣闊的河畔大草原，成為北港朝天宮週邊最熱門的休憩景點。記者蔡維斌／攝影
施工單位積極剷除遮蔽北港溪的廣大野林雜木。記者蔡維斌／攝影
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