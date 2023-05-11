北港溪剷3公里野林 打造雲林最大的河畔草原

緊鄰北港朝天宮的北港溪魅力河川公園，長堤林道搭配廣闊的河畔大草原，成為雲林最大的親水公園，被譽為朝天宮的後花園，遊客日增成為打卡熱點，美中不足是野林雜木遮蔽了北港溪美麗身影，經立委蘇治芬爭取，第五河川局動工剷除長達3公里的野樹，不僅讓蜿蜒溪流重新露臉，更將打造第2座大草原，讓北港溪更親民。

北港溪魅力河川環境營造工程，從北港牛墟延伸至榮獲國際建築大獎的女兒橋、天空之橋及百年復興斷橋，打造成朝天宮週邊休憩運動與觀光熱點，尤其河床區一片廣闊的河畔大草原，成為民眾散步遛狗、孩童追逐風箏的最佳去處，與北港牛墟、水道頭園區連結成雲林最大的親水園區。

「美麗的北港溪被野林遮蔽實為美中不足」立委蘇治芬認為北港溪孕育古笨港文化，可說是北港的母河，放眼高灘地盡被外來種銀合歡及雜木遍佈，不但阻礙通水流，影響防汛更阻擋美好視野，經爭取後，水利署第五河川局最近動工展開大規模的「北港溪高灘地高莖雜木剷除及環境整理」工程。

五河局副局長陳世峰指出，河岸整頓範圍自北港鐵橋周遭至下游媽祖大橋，長約3公里、預計沿著北港溪河岸清理約7公頃的高灘地，剷除遍布河床的銀合歡及雜木，將趕在汛期前完工，同時將於觀光大橋周邊進行植草美化養護，除可增加北港溪通洪斷面，讓水流更暢通，更擴增休憩地，兼顧休閒及防洪，建構友善水環境。