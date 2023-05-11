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嘉義新港媽今晚祝壽 首度藝高與新中女佾生齊跳六佾舞

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義新港奉天宮今晚9點慶開台媽祖1064年祝壽大典。圖為往年資料照。圖／嘉義縣政府提供
嘉義新港奉天宮今晚9點慶開台媽祖1064年祝壽大典。圖為往年資料照。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣國定古蹟新港奉天宮慶祝開台媽祖駐台403周年暨1064年聖誕千秋祝壽大典，今晚9點新港藝高與新港國中學生首度合作，以遵循清朝康熙皇帝御賜的祀典三獻大典，行演「六佾舞」為媽祖祝壽，歷時1個半小時，也是全國唯一以六佾舞為媽祖祝壽的廟宇。

新港奉天宮董事長何達煌表示，奉天宮以清朝祀典古禮六佾舞為媽祖祝壽，去年更拍攝六佾舞教學示範影片，分解614個動作，希望永久留存六佾舞，並從校園推廣至社區，讓有興趣者能共同傳承及保存媽祖文化。

今年跳六佾舞的佾生，首度組合是由33名新港藝術高中女學生與10名新港國中女學生擔任，體現媽祖母性柔美的精神，以及禮生40名藝高男學生、樂生80名文昌國小國樂團及唱生30名社區媽媽組成的奉天宮吟詩團等人員在祝壽前，密集籌備演出。

很多人疑惑為何會選在文昌國小彩排？新港奉天宮表示，文昌國小前身為笨港登雲書院，在祝壽大典上場前，一定要給至聖先師孔子校閱一番，今年新港奉天宮媽祖祝壽大典動用近300名工作人員，齊心恭祝天上聖母1064年聖誕。

今日喜迎慶媽祖聖誕，一早很多鄉親拿牲禮或水果來廟拜媽祖，新港奉天宮也特別分享地方流傳許久的習俗；廟方指出，鄉親在祭拜媽祖時，會在香爐插香以外，還會在自己帶來的牲禮或水果擇一，插上三枝香。

待等第三落香時，擲筊問媽祖是否可收供品，可以，再燒香進廟拜拜，但，香沒插爐，是插在供品上帶回家，插在自家香爐中，而路途較遠的信眾，則把香暫熄滅，回家後再點燃插入家中爐中的特殊習俗。

嘉義新港奉天宮開台媽祖駐台403周年暨1064年聖誕千秋祝壽大典，今晚8點半左右人潮將湧現，9點一到，今年首次由新港藝高與新港國中學生合作行演「六佾舞」，行演約1個半小時的祝壽大典，縣長翁章梁將出席參與。

嘉義新港奉天宮慶開台媽祖生，一早鄉親拿牲禮、水果來拜媽祖。圖／新港奉天宮提供
嘉義新港奉天宮慶開台媽祖生，一早鄉親拿牲禮、水果來拜媽祖。圖／新港奉天宮提供
嘉義新港奉天宮今晚9點慶開台媽祖1064年祝壽大典。圖為往年資料照。圖／嘉義縣政府提供
嘉義新港奉天宮今晚9點慶開台媽祖1064年祝壽大典。圖為往年資料照。圖／嘉義縣政府提供
嘉義新港奉天宮今晚9點慶開台媽祖1064年祝壽大典，藝高及新港國中學生於文昌國小加緊彩排。圖／新港奉天宮提供
嘉義新港奉天宮今晚9點慶開台媽祖1064年祝壽大典，藝高及新港國中學生於文昌國小加緊彩排。圖／新港奉天宮提供

新港奉天宮 媽祖

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