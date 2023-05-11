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培育一家三勇警 蔡玉玲獲嘉市警模範母親獲表揚

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市警察局長陳炯旭表揚年度警察模範母親蔡玉玲。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警察局長陳炯旭表揚年度警察模範母親蔡玉玲。圖／嘉義市警局提供

每年母親節前夕嘉義市警局表揚模範母親，彰顯母愛偉大，蔡玉玲培育3名兒子都從事警察工作，維護治安奉獻良多，嘉義市警察局長陳炯旭表揚蔡玉玲為年度警察模範母親當選人。

嘉義市警局表示，蔡玉玲培育3個兒子黃冠瑜、黃冠舜、黃冠傑皆服務於嘉義市警察局第一分局，工作表現優良，維護治安工作奉獻良多。

蔡玉玲出身純樸家庭，完成高中學業後即外出工作，任勞任怨，結婚後與丈夫一起經營土木建材事業，勤懇侍奉公婆及肩負子女教育責任，教導子女做對的事，勿以善小而不為，勿以惡小而為之，3子高中畢業後在蔡玉玲鼓勵下，陸續踏入警界，貢獻所學並報效國家及社會，蔡孝親睦鄰，堪為母親楷模。

局長陳炯旭致贈榮譽狀及禮券，陳炯旭表示，警察同仁為維護社會治安奉獻心力，警察母親成為員警安定家庭最堅實的力量，在母親節前夕，特別向每位不分晝夜努力付出的警察母親，致上最深敬意。

蔡玉玲獲嘉義市警察局長陳炯旭（左二）表揚為模範母親，次子黃冠舜（左一）、三子黃冠傑（右一）、長子黃冠瑜（右二）。圖／嘉義市警局提供
蔡玉玲獲嘉義市警察局長陳炯旭（左二）表揚為模範母親，次子黃冠舜（左一）、三子黃冠傑（右一）、長子黃冠瑜（右二）。圖／嘉義市警局提供

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