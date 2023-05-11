藍營嘉市立委提名作業登場 田長沛拔頭籌簽同意書站街頭請託

國民黨嘉義市黨部辦理第11屆立委提名作業，昨今共2天，接受有意參選黨員繳交提名作業協調同意書及民調作業費，逢市議會開議總質詢，市府建設處長田長沛昨天拔頭籌，委由競選團隊到黨部完成同意書簽署等程序，晚間帶青年軍到文化公園站街頭拜票。

昨天市議員陳家平成立服務處，宣布爭取立委提名。田長沛也展現旺盛企圖心，力求爭取黨內出線，自詡超級黑馬，以年輕不畏懼的心態向前衝，在嘉市區掛數面宣傳看板，以示決心。田長沛簽署黨內參選同志公約，期待不打負面選戰君子之爭，承諾不管最後誰出線都會謹守黨內規則，支持黨提名的立委參選人。