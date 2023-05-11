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藍營嘉市立委提名作業登場 田長沛拔頭籌簽同意書站街頭請託

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨嘉義市黨部辦理立委提名作業，市府建設處處長田長沛拔頭籌委由競選團隊到黨部完成同意書簽署等程序，晚間帶青年軍到文化公園，站街頭請託拜票。圖／田長沛競選團隊提供
國民黨嘉義市黨部辦理立委提名作業，市府建設處處長田長沛拔頭籌委由競選團隊到黨部完成同意書簽署等程序，晚間帶青年軍到文化公園，站街頭請託拜票。圖／田長沛競選團隊提供

國民黨嘉義市黨部辦理第11屆立委提名作業，昨今共2天，接受有意參選黨員繳交提名作業協調同意書及民調作業費，逢市議會開議總質詢，市府建設處長田長沛昨天拔頭籌，委由競選團隊到黨部完成同意書簽署等程序，晚間帶青年軍到文化公園站街頭拜票。

昨天市議員陳家平成立服務處，宣布爭取立委提名。田長沛也展現旺盛企圖心，力求爭取黨內出線，自詡超級黑馬，以年輕不畏懼的心態向前衝，在嘉市區掛數面宣傳看板，以示決心。田長沛簽署黨內參選同志公約，期待不打負面選戰君子之爭，承諾不管最後誰出線都會謹守黨內規則，支持黨提名的立委參選人。

國民黨中央定調嘉市艱困選區，將進行內參式民調徵召，民調作業規畫5月底前完成。市黨部主委蔡明顯說，下午4點有意參選者簽同意書截止，「內參式」民調由有意參選者選定2家民調公司，交黨中央執行，時間不會讓參選人知道，只要和民調公司接洽好，就會盡快辦理。民調結果會讓參選者知道，不對外公開，最後徵召民調最高者參選。

國民黨嘉義市黨部辦理立委提名作業，市府建設處處長田長沛拔頭籌委由競選團隊到黨部完成同意書簽署等程序，晚間帶青年軍到文化公園，站街頭請託拜票，沿途發送康秀馨。圖／田長沛競選團隊提供
國民黨嘉義市黨部辦理立委提名作業，市府建設處處長田長沛拔頭籌委由競選團隊到黨部完成同意書簽署等程序，晚間帶青年軍到文化公園，站街頭請託拜票，沿途發送康秀馨。圖／田長沛競選團隊提供
國民黨嘉義市黨部辦理立委提名作業，市府建設處處長田長沛拔頭籌委由競選團隊到黨部完成同意書簽署等程序，晚間帶青年軍到文化公園，站街頭請託拜票發送康秀馨。圖／田長沛競選團隊提供
國民黨嘉義市黨部辦理立委提名作業，市府建設處處長田長沛拔頭籌委由競選團隊到黨部完成同意書簽署等程序，晚間帶青年軍到文化公園，站街頭請託拜票發送康秀馨。圖／田長沛競選團隊提供

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