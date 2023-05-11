黃偉哲力推 日本前橋全國最大公路休息站將辧台南特展

日本前橋市在東京食品展對台南農特產品留下深刻印象，山本龍市長在4月初與市長黃偉哲會面後，昨天再率團到訪台南，並帶來6月底即將在日本最大公路休息站「道の駅前橋赤城」盛大舉辦台南特展的好消息。

台南市政府特別安排讓外賓介紹台南新鮮鳳梨、急凍鮮果與不加一滴水的鮮果冰棒、綠竹筍、鳳梨吐司、蝦餅等多元產品，希望這些優質商品有機會上架，山本龍市長試吃後大呼美味，並稱讚這些產品都有在日本熱銷的潛力。

黃偉哲表示，前橋與台南關係密切，藉由持續交流推進雙方距離。日前消防局前往日本訪問，感謝前橋市熱烈分享介紹消防相關資訊，未來下半年期待雙方在消防專業上持續交流。

黃偉哲提到台南的農特產品非常優秀，希望前橋市民能早日品嘗，而看著「來前橋市吧」的介紹文宣，也覺得台南市民如果去前橋體驗好吃的草莓等美食，以及享受前橋好山水風光也是很棒的選擇，期盼雙方市民也能進一步深化交流。

山本龍表示，4月與黃市長在東京會面，黃市長當面承諾將深化兩市交流，今日為了報答黃市長的心意，帶著前橋市農業及產業相關夥伴們來到台南拜訪。台南與前橋市因歷史淵源一直維持友好關係，未來期待在觀光、農業、教育、防災等多方面交流互惠，讓雙方關係更加深遠綿長。

山本龍提到，為了讓前橋市民及外地居民更加了解台灣飲食及文化，今夏將在最大公路休息站「道の駅前橋赤城」盛大舉辦台南特展，該休息站每天有1萬人到訪，假期甚至會到4萬人之多，藉由特展機會將台南農特產品介紹給前橋市民，希望未來也能將前橋市的觀光美食介紹給台南市民，與台南密切合作共創雙贏。