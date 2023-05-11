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疫情停辦3年 台南鹽水月港護庇宮媽祖遶境巡安

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
疫情停辦3年，台南鹽水護庇宮今舉辦遶境廟會，一早廟前熱鬧滾滾。圖 ／台南市政府提供
疫情停辦3年，台南鹽水護庇宮今舉辦遶境廟會，一早廟前熱鬧滾滾。圖 ／台南市政府提供

因疫情停辦3年，台南鹽水月港護庇宮今舉行「天上聖母聖誕暨渡台401周年遶境」起駕，市長黃偉哲等人參拜、施放起馬炮，祈願台南風調雨順，沿途信眾則虔誠設香案歡喜迎接，祈求媽祖庇佑。

遶境隊伍一早出發，參與各神轎、陣頭鑼鼓喧天，今年共有17個角頭隊伍遶境鹽水街內八里，這也是疫情影響停辦3年後首次舉行，立委賴惠員、民政局長姜淋煌、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝、李宗翰、王宣貿等人也出席遶境起駕典禮。

黃偉哲表示，經歷疫情後再度迎來鹽水護庇宮天上聖母遶境活動，這不僅是鹽水區珍貴文化資產，更是延續信仰文化、凝聚力量重要傳統。他也特別祈求合境平安，天上聖母保佑台南風調雨順、百姓都可以平順。

黃表示，護庇宮不僅是地方信仰中心，更是台南宗教文化瑰寶，今年適逢湄州天上聖母渡台401周年，展現台南悠久的歷史和信仰的文化底蘊。

護庇宮表示，天上聖母聖誕遶境歷史悠久，許多信眾都會固定參與遶境活動，每年廟方會在遶境起駕時，掛出「風雨免調」牌子，象徵天上聖母及列位神尊神力庇佑鹽水鄉親，祈願遶境活動圓滿順利。

台南市長黃偉哲（中）等人出席遶境起駕典禮。圖 ／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）等人出席遶境起駕典禮。圖 ／台南市政府提供

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