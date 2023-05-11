行人地獄之怒 議員：罰款新制剛上路是極大諷刺

台南一對母女日前走在斑馬線上被左轉車撞上，一死一重傷，「行人地獄」案件頻傳，交通部昨要求全面推動行人專用時相、行人早開時相。市議員認為應多設置，但未禮讓行人罰款新制才剛上路就發生這樣的悲劇，相當諷刺。

台南市議員許至椿說，之前就有建議交通局應在人多路口設置行人專用時向，目前南市的新光三越西門店前的永華路、西門路口，以及成大學區的大學路與勝利路口，就有設置，建議應多設置，雖然南市區街道較狹窄，且路短、停車不方便，但兩處路口設置行人專用時向後並無怨言，而且已經習慣了，未來多設置後，即使發生塞車等問題，都可再調整，不能因擔心而不去做，做了才知道好壞。

市議員沈鎮東表示，不幸車禍發生後，全國焦點都放在車子不禮讓行人撞死人，交通部長要求各縣市先調整「行人專用時相」，當綠燈亮行人過馬路時，車輛號誌是紅燈，此政策是否適合台南市，請交通局審慎評估。但他認為，此措施無法永續，還是要交通教育向下扎根，雙管齊下。目前市府規畫在中西區文祥街都會公園規畫設置交通主題公園，但中央卻僅補助兩百萬元，市府要自籌九百萬元。

沈鎮東說，也建議在車流量多的中華南路與中華北路設置偏心式左轉車道，卻卡在市府的路平專案，3年內不得施工的限制，要落實保障行人安全，就要看市府的決心，也期待能突破。

市議員陳怡珍指出，此一步性事件發生後，許多民眾都向她建議，要求應有積極作為保障行人安全，不管是設置行人專用時向、行穿線退縮、行人庇護島以及偏心式左轉車道，都可檢討，並讓行人獲得更多安全保障。但遺憾的是，未禮讓行人罰款新制剛上路，強調的是行人路權，卻發生這樣的慘劇，相當諷刺。她說這次事發點的社區，里長反映，已發生多起行人受傷車禍，期待趕快在行人多的路段，推行人專用時向。