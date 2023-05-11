快訊

勞退自提破百萬人！低薪族參與度仍低 學者籲政府加碼

MLB／怎麼打的？大谷翔平「幾乎跪地」敲本季第8轟 震撼美國球評

林淑雅遇死劫 法律學者批建商聲明文「毫無歉意」：台灣人命不值錢？

行人地獄之怒 議員：罰款新制剛上路是極大諷刺

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
人在斑馬線上遭撞頻傳，交通部昨發函各縣市，推動行人專用時相、行人早開時相。記者黃仲裕／攝影
人在斑馬線上遭撞頻傳，交通部昨發函各縣市，推動行人專用時相、行人早開時相。記者黃仲裕／攝影

台南一對母女日前走在斑馬線上被左轉車撞上，一死一重傷，「行人地獄」案件頻傳，交通部昨要求全面推動行人專用時相、行人早開時相。市議員認為應多設置，但未禮讓行人罰款新制才剛上路就發生這樣的悲劇，相當諷刺。

台南市議員許至椿說，之前就有建議交通局應在人多路口設置行人專用時向，目前南市的新光三越西門店前的永華路、西門路口，以及成大學區的大學路與勝利路口，就有設置，建議應多設置，雖然南市區街道較狹窄，且路短、停車不方便，但兩處路口設置行人專用時向後並無怨言，而且已經習慣了，未來多設置後，即使發生塞車等問題，都可再調整，不能因擔心而不去做，做了才知道好壞。

市議員沈鎮東表示，不幸車禍發生後，全國焦點都放在車子不禮讓行人撞死人，交通部長要求各縣市先調整「行人專用時相」，當綠燈亮行人過馬路時，車輛號誌是紅燈，此政策是否適合台南市，請交通局審慎評估。但他認為，此措施無法永續，還是要交通教育向下扎根，雙管齊下。目前市府規畫在中西區文祥街都會公園規畫設置交通主題公園，但中央卻僅補助兩百萬元，市府要自籌九百萬元。

沈鎮東說，也建議在車流量多的中華南路與中華北路設置偏心式左轉車道，卻卡在市府的路平專案，3年內不得施工的限制，要落實保障行人安全，就要看市府的決心，也期待能突破。

市議員陳怡珍指出，此一步性事件發生後，許多民眾都向她建議，要求應有積極作為保障行人安全，不管是設置行人專用時向、行穿線退縮、行人庇護島以及偏心式左轉車道，都可檢討，並讓行人獲得更多安全保障。但遺憾的是，未禮讓行人罰款新制剛上路，強調的是行人路權，卻發生這樣的慘劇，相當諷刺。她說這次事發點的社區，里長反映，已發生多起行人受傷車禍，期待趕快在行人多的路段，推行人專用時向。

議員 台南 交通部長

延伸閱讀

破行人地獄 高市行人專用號誌及科技執法提升路口安全

台南女童命喪路口 嘉市議員籲改善人行道 黃敏惠：安全比方便重要

余父希望女兒犧牲 妻子傷痛 喚起大家重視行人安全

影／台南女童被撞死 桃園135斑馬線退縮行人專用燈做了

相關新聞

疫情停辦3年 台南鹽水月港護庇宮媽祖遶境巡安

因疫情停辦3年，台南鹽水月港護庇宮今舉行「天上聖母聖誕暨渡台401周年遶境」起駕，市長黃偉哲等人參拜、施放起馬炮，祈願台...

行人地獄之怒 議員：罰款新制剛上路是極大諷刺

台南一對母女日前走在斑馬線上被左轉車撞上，一死一重傷，「行人地獄」案件頻傳，交通部昨要求全面推動行人專用時相、行人早開時...

鳳梨盛產玩創意 包進端午粽預購

嘉義縣鳳梨種植面積約1500公頃是全台第3大產區，縣長翁章梁昨天用自動削皮機與青農比拚削鳳梨來促銷，20日在中正大學門口...

康乃馨佳節需求旺 每束漲破百元

母親節將至，嘉義市港坪花卉專業區是全台第2大康乃馨產地，今年雖乾旱，花農用地下水灌溉，花況品質佳，港坪社區發展協會理事長...

台南限塑 民代：應提高獎勵金

配合限塑政策，台南市禁用1次性塑膠杯規定最快10月上路，和台中同為六都最後實施，有議員昨天質詢質疑南市手搖飲店超過500...

噪音車輛擾民 南市增聲音照相系統

台南噪音車輛嚴重擾民，引發民怨，多名議員昨質詢時要求環保局強力取締，「不是貓抓老鼠，而是要一網打盡」；環保局長許仁澤回應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦