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鳳梨盛產玩創意 包進端午粽預購

聯合報／ 記者黃于凡陳雅玲／連線報導
雲林林內鄉農會將鳳梨包進肉粽，重量是一般肉粽兩倍，昨起開放預購。記者陳雅玲／攝影
雲林林內鄉農會將鳳梨包進肉粽，重量是一般肉粽兩倍，昨起開放預購。記者陳雅玲／攝影

嘉義縣鳳梨種植面積約1500公頃是全台第3大產區，縣長翁章梁昨天用自動削皮機與青農比拚削鳳梨來促銷，20日在中正大學門口廣場公園辦市集，可品嘗免費鳳梨冰棒。另，雲林縣長張麗善昨到古坑農會促銷鳳梨，並推廣鳳梨膠質飲、鳳梨愛玉凍飲，林內鄉農會則把鳳梨包進粽子，限量預購。

民雄鄉農會總幹事陳加茂說，種植750公頃鳳梨，現正是金鑽鳳梨盛產期，每公斤約30多元，價格比上月提升3成，後續芒果鳳梨、玉蘭花鳳梨、西瓜鳳梨、牛奶鳳梨會陸續上市，採收期持續到10月上旬。

嘉義金鑽鳳梨盛產，20日中正大學門口舉行市集，有鳳梨水苔球DIY活動等。記者黃于凡／攝影
嘉義金鑽鳳梨盛產，20日中正大學門口舉行市集，有鳳梨水苔球DIY活動等。記者黃于凡／攝影

翁章梁於縣府大廳推廣鳳梨，指出已有上百公噸嘉義鳳梨前進日本山口縣的超市，會繼續維持這條外銷通路；農業處表示，2月至今共出口日本500公噸，貿易商固定向合作社收購，縣府擔任中間協調角色。有農民說，鳳梨近期銷往別國家，價格逐漸上升。

雲林古坑鄉種鳳梨311.7公頃，品種多為金鑽鳳梨，農會還加工做成鳳梨膠質飲、鳳梨愛玉凍飲，無添加物獲「雲林良品」認證；林內鄉農會多年前辦創意料理競賽，參賽者將在地產的鳳梨包進肉粽，農會趁勢推出「金旺來五穀包粽」，今年限量2萬1000顆，即日起可向農會訂購。

張麗善出席古坑農民節表揚及鳳梨行銷分享會，表示持續透過增加行銷據點及平台，甚至打開國際外銷市場，增進銷量。

鳳梨 農會 古坑

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