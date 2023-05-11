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康乃馨佳節需求旺 每束漲破百元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市港坪花卉專業區是全台第2大康乃馨產地，李建欣與家人忙採收上市。 記者魯永明／攝影
嘉義市港坪花卉專業區是全台第2大康乃馨產地，李建欣與家人忙採收上市。 記者魯永明／攝影

母親節將至，嘉義市港坪花卉專業區是全台第2大康乃馨產地，今年雖乾旱，花農用地下水灌溉，花況品質佳，港坪社區發展協會理事長李建欣說，疫情解封需求量大，產地價單支多朵花每枝8至12元，較去年翻倍漲，花市每束10枝漲破百元。

李建欣種植近2分地康乃馨，產期5月到9月，農村缺工嚴重，雇工不易，每年母親節前全家出動，採收、剪枝、分級包裝、配送花市，一條龍產銷。

李建欣說，康乃馨是母親節應景花卉，國產康乃馨以單支多朵花為主，花色系有紅、桃紅、粉紅、紫色，以紅色討喜銷售最多，港坪花卉專區去年產地價多朵花的每枝4至6元，今年產量少，漲到每枝8至12元，零售價每束10枝漲破百元。

「景氣差，物價漲，花價不敢漲，免得嚇走客人」陳姓花店業者說，康乃馨進價比去年高，加上塑膠套管成本增加，利潤減少。王姓消費者說「母親節送康乃馨的錢不能省，1束破百元仍可接受」。

嘉義市府指出，港坪花卉專業區約10公頃，國外引進菊花、康乃馨、夜來香、雞冠花、星辰花、洋桔梗等種苗栽種。

母親節 嘉義 疫情

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