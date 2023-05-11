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久旱鹹死文蛤 台南七股養殖戶損失慘

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南七股區養殖的文蛤近日大量死亡，養殖戶撈出的死文蛤堆積如小山丘。記者謝進盛／攝影
台南七股區養殖的文蛤近日大量死亡，養殖戶撈出的死文蛤堆積如小山丘。記者謝進盛／攝影

台南七股地區養殖戶近10天發現文蛤大量死亡，有人養5公頃共10多萬斤全泡湯，估計逾百戶受重創，立委郭國文等人昨天勘災，初步研判疑久旱不雨，池水鹹度飆高釀災；養殖戶無奈喊「幾百天沒下雨，再會養也沒用」。南市農業局表示，預計1周內呈報農委會爭取天然災害現金救助。

農業局指出，市長黃偉哲指示積極爭取中央現金救助並盡速辦理後續勘災救助作業，發生災損的文蛤養殖漁民速向各公所通報，已受理北門、七股近80戶，受害面積待進一步統計。

郭國文、市議員蔡蘇秋金及農委會、市府人員會勘多處文蛤池，看到滿堆「文蛤山」，神情相當凝重；檢測出池水鹹度為4度2，養殖戶認為前兩天難得降雨，但此鹹度仍過高。

養殖文蛤40年的王朧銳說，海水鹹度以2到3度最適合，因久旱沒大雨，近日池水估計都超過5度，「鹹死的，遇到多會養文蛤的也沒辦法」，家族養殖約30公頃，每公頃原可收成約2萬台斤、共60萬台斤，迄今死亡15萬台斤，還有許多死文蛤還待清理，損失難以估算。

在七股養文蛤約5公頃的黃銘智說，一周來10萬台斤文蛤全部死光光，附近多個養殖戶也有類似情形。

文蛤 郭國文 農委會

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