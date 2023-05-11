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噪音車輛擾民 南市增聲音照相系統

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市環保局科技執法取締噪音車輛，議員要求增加布點。圖／取自台南市政府網站
台南市環保局科技執法取締噪音車輛，議員要求增加布點。圖／取自台南市政府網站

台南噪音車輛嚴重擾民，引發民怨，多名議員昨質詢時要求環保局強力取締，「不是貓抓老鼠，而是要一網打盡」；環保局長許仁澤回應，聲音照相系統總數將增至19套，非固定式也會視成效增加3至4套，會結合警方、監理等單位加強稽查取締噪音過大的車輛。

議員朱正軒說，台南幅員廣大，偵測噪音分貝的聲音照相系統不足，噪音車輛問題嚴重，目前雖有聯合稽查，但「貓抓老鼠」防不勝防，應結合交通局智慧交控中心的數據，有系統布建聲音照相系統，並針對好發的夜間時段加強取締。

朱正軒指出，聲音照相系統常設置在路口，但噪音車輛往往因路口停等紅燈而規避偵測，建議環保局布點位置必須謹慎評估。

多名議員都針對噪音車輛擾民質詢，有的質疑取締成效不彰，接獲許多市民反映小朋友夜間常被超大聲的車噪音吵醒，導致整夜無法入眠，希望環保局加強稽查取締噪音過大的汽機車，並將查緝數列為績效指標，減少噪音車輛造成的困擾。

環保局指出，移動式聲音照相系統因電力關係使用時間較短，已改良為類固定式，今年會再採購7套，總數將增至19套，非固定式也會視成效增加3至4套，會結合警方及監理單位等增加聯合稽查取締的密度，並持續爭取經費擴大取締的量能。

噪音 議員 老鼠 環保局長

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