台南限塑 民代：應提高獎勵金

配合限塑政策，台南市禁用1次性塑膠杯規定最快10月上路，和台中同為六都最後實施，有議員昨天質詢質疑南市手搖飲店超過5000間，配套措施準備好了？且租借循環杯有6成民眾擔心衛生問題不敢用，建議提高自備環保杯獎勵金；環保局表示，提高獎勵金要視環保署的回收基金是否充足，但鼓勵業界可以自行提高優惠。

南市環保局長許仁澤說，已與業者溝通過限塑令規範，並沒有人反對，但有業者希望塑膠杯的庫存，屆時能夠去化，目前約1、2家有此問題，會跟經發局協商，擬找廠商直接收購回收，預估10月上路後每年可減少約1億6000萬個1次性塑膠杯。

市議員沈家鳳、王宣貿質詢說，南市飲料店5000多家，禁用塑膠杯要做好宣傳、配套，不然執行時引發反彈，政策恐怕會失敗；議員蔡宗豪認為，禁塑令範圍包括夜市，許多年輕人喜歡逛，要養成禁塑習慣建議可從夜市優先開始宣導，並於夜市增設循環杯租借站。

不過議員林燕祝質疑，據調查統計有6成民眾擔心衛生問題而不敢租借循環杯，她當場詢問官員是否敢用循環杯？法制處長尤天厚、環保局長許仁澤都回「不敢用」；她指出目前為降低A肝罹患率大力宣導公筷母匙，卻又要求民眾使用循環杯，不如鼓勵多多自備環保杯，可將獎勵金從5元提高到10元才有誘因。

許仁澤說，外借杯目前有40家業者合作，還有努力空間，已邀飲料店業、餐飲業職業工會等加強宣導，至於獎勵金要視環保署的回收基金是否足夠，地方財力不足，也鼓勵業者提高給消費者自帶環保杯的優惠，提升企業形象。

台南謝姓市民說，台北、新北已實施禁塑，桃園、高雄將於7月實施，已習慣自帶環保杯，但台南年底要全面禁用塑膠杯，身邊很多同事都不知道，還是要多宣傳。